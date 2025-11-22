ویدئوهای جعلی هوش مصنوعی در اینستاگرام ارتباطی با مأموران فراجا ندارد

رئيس پليس فتا فراجا اعلام کرد: صفحاتي در شبکه اجتماعي اينستاگرام با بهره‌گيري از هوش مصنوعي اقدام به انتشار ويدئوهاي جعلي منتسب به مأموران فراجا کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار وحيد مجيد با اشاره به بررسي‌هاي فني تيم کارشناسي گفت: ويدئوهاي منتشرشده در شبکه اينستاگرام با استفاده از هوش مصنوعي ساخته شده و صحنه‌هايي را به مأموران فراجا نسبت مي‌دهند که فاقد صحت بوده و واقعيت را منعکس نمي‌کنند و به‌طور نادرست منتشر شده‌اند. وی تأکيد کرد: با شواهد فني مشخص شده محتواي منتشرشده توسط هوش مصنوعي توليد شده و هيچ ارتباطي با مأموران واقعيت ندارد. انتشار چنين محتواهايي، به دليل ناآگاهي بسياري از کاربران نسبت به فناوري‌هاي جعل هوش مصنوعي، مي‌تواند موجب سوءبرداشت و نگراني عمومي شود.

رئیس پلیس فتا افزود: انتشار چنين محتواهايي مصداق تشويش اذهان عمومي بوده و بدون توجه به انگيزه منتشرکنندگان، موضوع از سوي نهادهاي مسئول در حال بررسي و پيگيري دقيق قرار دارد. از شهروندان درخواست می‌شود از بازنشر ويدئوهاي تأييدنشده خودداري کرده و موارد مشکوک را اعلام کنند. مردم در صورت مشاهده موارد مشابه مي‌توانند از طريق سايت fata.gov.ir يا تماس با شماره 096380 به پليس فتا اطلاع دهند.