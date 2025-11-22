ایران دومین قدرت برتر انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷
سایت فدراسیون جهانی بسکتبال از ایران به عنوان دومین تیم برتر در انتخابی جام جهانی بسکتبال خبر داد.
تیم ملی بسکتبال مردان ایران برای حضور در اولین پنجره انتخابی جام جهانی راهی لبنان شد و قرار است لژیونرها نیز به ترکیب تیم ملی اضافه شوند. هر دو دیدار ایران و عراق در این پنجره در کشور ثالث (لبنان) برگزار میشود.
سایت فدراسیون جهانی بسکتبال نوشت:
رقابتهای گروه C این پنجره از رقابتها، از حساسیت زیادی برخوردار است. انتظار میرود ایران تیمی را که در جام ملتهای آسیا اخیر مدال برنز کسب کرد را در کنار شاکله اصلی تیم به میدان بفرستد. بهنام یخچالی، که از او به عنوان یکی از بهترین بازیکنان کنونی ایران یاد میشود بار دیگر به ترکیب تیم ملی باز میگردد و بازگشت او به ما نشان میدهد که ایرانیها در این پنجره آغازین چقدر جدی هستند. محمد امینی نیز دیگر ستاره ایران در این دوره خواهد بود. این بازیکن جوان در رقابتهای اخیر عملکرد چشمگیری داشت و بازگشت او توان تهاجمی ایران را افزایش میدهد. ایران در گروه C این رقابتها قرار دارد. با وجود اختلاف رتبه قدرتی تیمها، میتواند چالشهای ویژهای برای ملیپوشان ایجاد کند. با این حال ترکیب متعادل از بازیکنان باتجربه و جوان ایران را در جایگاه متعادل از بازیکنان باتجربه و جوان ایران را در جایگاه یکی از مدعیان جدی صعود در مرحله جدید انتخابیها قرار داده است.
در این ردهبندی استرالیا در رده نخست قرار دارد و ایران بالاتر از چین و نیوزیلند در رده دوم است.