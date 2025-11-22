تاریخ فینال لیگ کشتی فرنگی تغییر کرد

سازمان لیگ کشتی از تغییر زمان فینال مسابقات لیگ کشتی فرنگی خبر داد.

پس از برگزاری دورهای رفت و برگشت رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور، تیم‌های راه یافته به مرحله پایانی مشخص شدند.

در حالی که قرار بود مرحله نهائی این لیگ روز ۱۲ آذرماه برگزار شود فدراسیون کشتی در اصلاحیه‌ای اعلام کرد فینال لیگ کشتی فرنگی روز ۱۳ آذرماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد.

بدین ترتیب مرحله نیمه نهائی این رقابت‌ها به شرح زیر برگزار می‌شود:

استقلال قم- دانشگاه آزاد اسلامی

رعد پدافند ارتش- نفت و گاز زاگرس جنوبی شنیده‌ها حاکی از آن است که تیم‌های حاضر در این مسابقات در پی استفاده از کشتی‌گیران عنوان‌دار و ملی‌پوش در این مسابقات خواهند بود و روز ۱۳ آذرماه شاهد دیدارهای مهیجی برای کسب عنوان قهرمانی این مسابقات خواهیم بود.