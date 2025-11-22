مالیات وصولشده از خانههای خالی فقط 3 میلیارد تومان!
بر اساس دادههای رسمی، مجموع مالیات وصولشده از خانههای خالی در سراسر کشور، کمی بیش از سه میلیارد تومان بوده؛ که بیانگر اجرای بسیار محدود این قانون در سطح ملی است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ بر اساس دادههای رسمی، مجموع مالیات وصولشده از خانههای خالی در سراسر کشور، معادل حدود سه میلیارد و 460 میلیون تومان است؛ رقمی که بهگفته کارشناسان بیانگر اجرای بسیار محدود این قانون در سطح ملی است. آمارها نشان میدهد شمال تهران با پرداخت دو میلیارد و 482 میلیون تومان حدود 71 و هفت دهم درصد از کل مالیات اخذشده را به خود اختصاص داده است؛ اختلافی چشمگیر که این منطقه را با فاصله زیاد در صدر قرار میدهد. رتبه دوم نیز متعلق به محدوده عباسآباد است اما با فاصلهای قابل توجه نسبت به مناطق شمالی پایتخت. بهگزارش تحلیلگران، تمرکز عمده وصولیها در شمال تهران به دلیل تراکم بالاتر واحدهای خالی و ارزش اجارهای بسیار بیشتر این املاک است؛ موضوعی که نشان میدهد بخش قابل توجهی از سرمایه قفلشده در بازار مسکن در گرانترین مناطق پایتخت متمرکز شده است. این ارقام تأکید میکند که مسکن در شمال تهران بیش از گذشته نقش یک کالای سرمایهای لوکس را ایفا میکند، در حالی که بخش زیادی از خانوارها همچنان با کمبود دسترسی به سرپناه روبهرو هستند.
ناکارآمدی عاملان اجرای قانون
ضعف اجرای قانون زمانی ملموس میشود که مبلغ وصول شده حدود
۳ میلیارد و 460 میلیون تومانی را در برابر اهداف و پتانسیل واقعی درآمدزایی قرار دهیم. هدف درآمدی تعیین شده در بودجه دولتها از محل اخذ مالیات بر خانههای خالی بسیار بالاتر بوده و برای مثال در بودجه ۱۴۰۳، به میزان یکهزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود اما در عمل، تنها حدود 34 صدم درصد از هدف تعیین شده را محقق کرده است که نشاندهنده ناکارآمدی عاملان اجرای قانون در تأمین منابع مالی و فشار به بازار عرضه مسکن است. برآوردهای کارشناسی نشان میدهد که پتانسیل واقعی مالیاتستانی از خانههای خالی در کشور تا ۲۴۰ هزار
میلیارد تومان در سال میرسد؛ رقمی که بر پایه تخمین حدود ۴ میلیون واحد خالی و محاسبه نرخ متوسط مالیات سال دوم خالیماندن بهدست آمده است. گفتنی است، بررسیها نشان میدهد؛ بستن حریم تهران و بهکار نگرفتن مالیات بر ثروت، موجب ایجاد تقاضای روانی مهاجرت به پایتخت و افزایش روانی و کاذب قیمت زمین و ساختمان در تهران شده و روی کل کشور تاثیر گذاشته است. باز کردن همزمان و هوشمند حریم تهران و کلانشهرها و عرضه زمین به مردم، موجب ترکیدن حبابهای روانی تقاضای مهاجرت و قیمت زمین میشود.