باید انگیزه فرزندآوری را احیا کنیم

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رفع بحران جمعیت نیازمند کار فرهنگی جدی است و دستگاه‌های مختلف باید برای اصلاح نگرش‌ها وارد میدان شوند.

حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگو با مهر درباره میزان موفقیت‌آمیز بودن اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: قانون جوانی جمعیت متأسفانه به طور کامل اجرا نشده که یکی از دلایل این مسئله آن است که تعهدات مالی بانک‌ها در این حوزه آن طور که باید و شاید اجرا نشده است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به خلأهای فرهنگی در اجرای این قانون، تصریح کرد: امروز خانواده‌هایی وجود دارند که از نظر مالی مشکلی ندارند، اما انگیزه فرزندآوری در آن‌ها ضعیف است. حوزه فرهنگی قانون جوانی جمعیت ناقص است و به‌خوبی این بخش را ندیده و پیگیری نکرده است. البته در حوزه اقتصادی تا جایی که ممکن بوده اقداماتی انجام شده، هرچند آن هم کامل نبوده است. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنده امروز باید به عنوان نماینده مجلس از بسیاری از مردم که در صف انتظار دریافت وام‌های جوانی جمعیت، زمین یا خودرو هستند، عذرخواهی کنم. با این حال، باید توجه داشت که مسئله جمعیت صرفاً اقتصادی نیست؛ این موضوع ابعاد انگیزشی و فرهنگی نیز دارد که در قانون به‌طور شایسته دیده نشده است. وی تأکید کرد: امروز رسانه‌ها، خانواده‌ها، ائمه جمعه و جماعت، روحانیت، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش باید در عرصه فرهنگی توجیه شوند. متأسفانه هنوز برخی معلمان ما همان شعار قدیمی «فرزند کمتر، زندگی بهتر» را تکرار می‌کنند و این نشان می‌دهد که نگاه فرهنگی در این زمینه جا نیفتاده است.

حجت‌الاسلام اخلاقی امیری بیان داشت: در کمیسیون فرهنگی مجلس تلاش می‌کنیم تا بعد فرهنگی و ایجاد انگیزه در زمینه فرزندآوری تقویت شود. دولت نیز باید بخش اقتصادی قانون جوانی جمعیت را، به ویژه در شرایط فعلی که مشکلات اقتصادی وجود دارد، به‌طور کامل اجرا کند.