قطعنامه شورای حکام علیه ایران مخرب و بیارزش است
معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفتوگویی با انتقاد از قطعنامه اخیر تصویبشده در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ابتکار تروئیکای اروپا و آمریکا درباره چشمانداز چشمانداز ازسرگیری مذاکرات تهران- واشنگتن، همچنین روابط واشنگتن-مسکو و صلح اوکراین اظهار نظر کرد.
«سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفتوگو با مجله «اینترنشنال افرز» با انتقاد از رویکرد غرب در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در رسیدگی به مسئله برنامه هستهای ایران که هفته گذشته منجر به تصویب قطعنامهای درباره نظارت آژانس در ایران شد، این قطعنامه را «بیارزش و مخرب»
دانست.»
به گزارش ایسنا، خبرگزاری تاس گزارش داد که ریابکوف در گفتوگو با این مجله بیان کرد: «این مانع انجام شدن کارهای معمول میشود اما این افراد استدلالهای منطقی را نمیپذیرند.»
معاون وزیر امور خارجه روسیه بیان کرد: «ایرانیها بهرغم اقدامات تهاجمی آمریکا و اسرائیل در طی جنگ ۱۲ روزه و بهرغم ترفندهای کاملا بیاعتبار اروپایی با این به اصطلاح «اسنپبک» در شورای امنیت سازمان ملل که از بیاعتبار از منظر حقوقی، مضر و از نظر سیاسی بیمعنی بود، تعهد خود را نسبت به یک راهکار سیاسی مذاکرهشده از دست ندادهاند.»
او در این راستا بیان کرد: «ما از آنها(ایران) در این زمینه حمایت میکنیم و معتقدیم که در شرایط فعلی این تنها راه ممکن است.»
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز پنجشنبه و با ابتکار تروئیکای اروپایی و آمریکا قطعنامهای تصویب کرد که ایران را ملزم میکند وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده و تأسیسات هستهای خود را بهطور فوری به آژانس گزارش دهد.
«رضا نجفی» نماینده دائم ایران در سازمانهای بینالمللی در وین، این قطعنامه را «غیرسازنده و سیاسی» خواند. «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران نیز اعلام کرد که در پی این اتفاق، توافق قاهره پایانیافته تلقی میشود- توافقی که در ۹ سپتامبر امسال و پس از تعلیق همکاری ایران با آژانس در نتیجه جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی درباره شیوه دسترسی بازرسان به تاسیسات هستهای ایران امضا شده بود.
با این حال، ریابکوف گفت که از نظر او چشمانداز ازسرگیری مذاکرات تهران- واشنگتن درباره مسئله هستهای وجود دارد. ایران و آمریکا پیش از حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی که از ۲۳ خرداد تا ۳ تیر ادامه داشت و «دونالد ترامپ» به حمایت و اطلاع کامل از آن اذعان کرده بود، با میانجیگری عمان در حال مذاکره درباره شیوه محدودسازی برنامه هستهای ایران در ازای لغو تحریمها بودند.
آمریکا در اول تیرماه با مشارکت مستقیم در ایران تجاوزگری تاسیسات اتمی ایران را هدف بمبهای سنگرشکن قرار داد. این تاسیسات آسیب جدی دیدند.
مقامات ایران پس از جنگ تحمیلی تاکید کردند که هرگز از دیپلماسی و گفتوگو رویگردان نبودهاند اما هرگونه مذاکره درباره برنامه هستهای ایران مستلزم تضمینهایی درباره تکرار نشدن این حملات است.