جنگ ۱۲ روزه معادلات منطقه را به نفع ایران تغییر داد

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، اظهار داشت: نبرد ۱۲ روزه با واکنش سریع نیروهای ایرانی، شاخص‌های امید، اعتماد و وحدت ملی را تقویت کرده و معادلات منطقه‌ای را به نفع ایران تغییر داده است.

حجت‌الاسلام حسین طائب روز جمعه (30 آبان) در سلسله نشست‌های اتحاد مقدس که در مجتمع آموزشی شهید آیت‌الله صدوقی(ره)برگزار شد، به بررسی ابعاد مختلف راهبردهای دشمن و دستاوردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در جنگ دوازده‌روزه پرداخت و تاکید کرد: روند شکست‌های پی‌درپی رژیم صهیونیستی از ابتدای قرن بیست و یکم تاکنون نشان‌دهنده افول مداوم این رژیم است.

وی افزود: اسرائیل نقطه اوج قدرت خود را در سال ۱۹۴۸ تجربه کرد، اما از جنگ طوفان‌الاقصی به بعد روند زوال آن آغاز شد.

حجت‌الاسلام طائب با اشاره به اسناد راهبردی آمریکا گفت: آمریکایی‌ها از سال ۱۹۹۷ پیش‌بینی کرده بودند که اگر پنج سال به ایران فرصت داده شود، تهران به تهدید منطقه‌ای بدل خواهد شد و بر اساس همین محاسبات نادرست، برنامه ۲۵ ساله تا سال ۲۰۲۵ برای تثبیت هژمونی جهانی خود تدوین کردند.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: آخرین سند امنیت ملی آمریکا، ایران را به عنوان ارائه‌دهنده منطق جدید حکمرانی به جهان معرفی کرده و آن را اصلی‌ترین تهدید برای منافع آمریکا دانسته است.

وی ‌اضافه کرد: آمریکا چین را رقیب اصلی و روسیه را عامل بالقوه جنگ جهانی برشمرده و هدف خود را پیش از هر چیز مهار ایران عنوان کرده است.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران به تشریح راهبرد جنگ ترکیبی دشمن پرداخت و گفت: آمریکا و اسرائیل با طراحی جنگ هیبریدی قصد داشتند پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را متوقف کنند و در این سناریو بخش امنیتی توسط اسرائیل و بخش نرم آن توسط آمریکا هدایت می‌شد.

وی افزود: دشمن برنامه‌ریزی دقیقی برای هدف قرار دادن پدافند، سلسله مراتب فرماندهی و مراکز حساس ایران انجام داده بود اما با غافلگیری استراتژیک و پاسخ سریع نیروهای ایرانی مواجه شد.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: دشمنان پیش‌بینی می‌کردند شاخص‌های امید به آینده، اعتماد به حکومت و همبستگی اجتماعی در ایران کاهش یابد، اما این جنگ این سه شاخص را معکوس و وحدت ملی را تقویت کرد.

حجت‌الاسلام طائب همچنین با اشاره به برآوردهای فرماندهان آمریکایی اظهار کرد: مکنزی، فرمانده پیشین سنتکام، اعتراف کرده است که پدافند آمریکا قادر به مقابله با موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران نیست.

وی در ادامه به اختلافات راهبردی واشنگتن و تل‌آویو پس از قدرت‌نمایی ایران اشاره کرد و گفت: آمریکا خواستار پایان جنگ و حرکت به سمت مذاکره است اما اسرائیل به دنبال ادامه جنگ برای بقای خود می‌باشد.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام طائب با اشاره به پیامدهای فرهنگی و اجتماعی، افزود: امروز نه تنها جوانان ایرانی بلکه جوانان آمریکایی نیز به طرفداری از فرهنگ مقاومت و فلسطین برخاسته‌اند و پرچم اسلام با رهبری حکیمانه ولی امر مسلمین و فداکاری شهدای مقاومت همچنان برافراشته مانده است.