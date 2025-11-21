کیهان و خوانندگان
* وقتی از ایران قدم بیرون میگذارید تازه متوجه میشوید در جنگ ۱۲ روزه، ایران واقعا چه کرده است. در بیرون ایران، این امکان را پیدا میکنید که از نظرگاه دیگران چه دوستان و چه دشمنانتان به مسئله بنگرید. آن وقت است که جنبههای بسیار تازهای از ماجرا نمایان میشود.
بابایینژاد
* رئیس FATF اعلام کرد ایران علیرغم عضویت در CFT و پالرمو همچنان در لیست سیاه باقی خواهد ماند و باید اقدامات مقابلهای مؤثر علیه ایران انجام داد. درود خدا بر امام خامنهای عزیز که چند سال قبل نظر دقیق و کارشناسانهای را درباره اینگونه سازمانهای به اصطلاح بینالمللی بیان کردند و کسی نفهمید یا نخواست بفهمد. ولی دشمن فهمیده که رهبر معظم انقلاب حداقل ۲۰۰ سال از سران دنیا جلوتر است.
شعیبی
*برآوردهای کارشناسی نشان میدهد تنها با ۱۰ درصد کاهش هزینههای غیرضروری در شرکتهای دولتی، میتوان بخش مهمی از کسری بودجه را جبران و فشار بر اقتصاد را کم کرد. این اقدام، نه نیاز به تصمیمات پیچیده خارجی دارد و نه منتظر رفع تحریمهاست. تنها نیازمند نظارت و اراده مدیریتی و اصلاح ساختار بودجه است و بس.
میرنظافت
* وقتی حقوق مالکانه دولت از کل معادن کشور در بودجه ۱۴۰۴ فقط ۵۳ همت نوشته میشود، در حالی که فقط فولادیها بیش از ۷۰۰ همت از معادن برداشت میکنند و ریالی به خزانه نمیآورند، این یعنی تورم ساختاری. این یعنی این که منابع ملی را مفت به حلقه خاص میدهند و بعد برای جبران کسری بودجه، پول چاپ میکنند.
مظفری
* شهران طبری تحلیلگر سیاسی تلویزیون موساد در آنتن زنده اعتراف کرد در انگلیس افرادی را میشناسم که نه نماز میخوانند، نه روزه میگیرند و نه حجاب دارند، اما به وجود جمهوری اسلامی باور دارند، زیرا معتقدند تنها حکومتی است که در برابر اسرائیل ایستاده است.
سلوکی
* بر اساس قانون اساسی، این نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند که به عنوان یکی از نهادهای ناظر بر دولت، موظف به دادن نمره درباره عملکرد یکساله دولت درباره برنامه هفتم توسعه هستند، اما روزنامه هم میهن از روزنامههای زنجیرهای با طرح این سؤال که نمره مجلس چند است؟ تلاش نموده با فرار به جلو، توپ را به زمین مجلس بیندازد.
خلیلیزاد
* در ویدیویی که بار دیگر جهان را بهتزده کرد نشان داده میشود صهیونیستها به دستان یک کودک 5 ساله دستبند میزنند.خطاب به صهیونیستها باید گفت پستتر از آنان کسی پیدا نمیشود.
ترحمی
*اگرچه ممدانی شهردار جدید نیویورک مسلمان و شیعه است اما فراموش نکنیم که وی اولا طرفدار همجنسبازی است که با ذات اسلام سازگاری ندارد. ثانیا وی بخشی از سیستم سیاسی آمریکاست و نه بیرون از آن. همان سیستم دو حزبی که با همه اختلافات، پای جنایات اسرائیل علیه مردم غزه ایستادند و جنایتکاران صهیونیست را در نهایت توان تجهیز و تسلیح کردند.
قندیانی
* ببینید وضع سفیدهای موبور آمریکا چقدر خراب شده که دموکراتها برای بازگشت به قدرت دست به دامان زهران ممدانی اوگاندایی/ هندی مسلمان شیعه شدهاند.حالا شما فکر کنید این جوان ۳۴ ساله شیعه نامزد ریاست جمهوری آمریکا بشود و رای هم بیاورد چه غوغایی در اسرائیل برپا خواهد شد.
دهنویان
*سه سال برای اثبات جرم عدهای مزدور در پرونده شهید آرمان علیوردی زمان کمی نیست. انشاءالله که دستگاه قضائی بدون توجه به فشارهای حامیان این روسیاهان تاریخ با سرعت بیشتری پرونده را پیگیری و این جانیان را به سزای عملشان برساند. زیرا که اجرای حکم با گذشت زمان طولانی عملا حکایت نوشدارو بعد از مرگ سهراب است و اثر بازدارندگی ندارد.
باصری
*حدود ۹۵ درصد از ۹۶ میلیارد دلار ارز برگردانده نشده به کشور متعلق به ۶۱۰۰ شخص حقیقی حقوقی بوده که با فروش ارزهای صادراتی در بازار آزاد قاچاق و با احتساب تورم، بیش از ۲ هزارهزار میلیارد تومان سود کردهاند. به عبارتی هر یک از این اشخاص حقیقی حقوقی به طور میانگین ۳۱۱ میلیارد تومان از جیب مردم سود کردهاند و هر خانوار ایرانی ۸۲ میلیون تومان متضرر شدهاند. قوه قضائیه برای جلوگیری از غارت غارتگران شتاب کند.
زیارتی
*هنوز که هنوز است در سایه توافقات پس از جنگ جهانی دوم، سربازان و پیمانکاران آمریکایی در ژاپن از مصونیت قضائی برخوردارند. یعنی اگر مرتکب جرم، تجاوز یا حتی قتل شوند، دادگاههای ژاپنی حق محاکمه آنان را ندارند. این در حالی است که در ایران با اعتراض بزرگمردی چون امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی هیچگاه اجازه ندادیم چنین وضعی در کشور حاکم شود.
رعیت
* همه کشورها صادرات و واردات دارند.کشورهای پیشرفته همیشه محصولات مازاد نیاز کشورشان را صادر میکنند ولی در کشور ما معلوم نیست چرا ارزاق و کالاهای مورد نیاز مردم را صادر میکنند. درنتیجه با کمبود این کالاها در بازار قیمت آنها سر به آسمان میکشد. بدتر از آن این که صادرکنندگان با ارز حاصل از این راه اقدام به وارد کردن وسایل آرایش و اسباب بازیهای بنجل میکنند. تعجب میکنم مسئولان مربوطه سرگرم چه کاری هستند.
رهگوی
*در کشورهای در حال توسعه، حدود یکسوم رشد اقتصادی از محل بهرهوری و صرفهجویی تأمین میشود. اما در ایران،متاسفانه طبق گزارشهای رسمی، رشد بهرهوری نزدیک به صفر بوده است. این یعنی بخش بزرگی از ظرفیت اقتصاد کشور، دست نخورده و بدون استفاده مانده است.
شادلو
* با توجه به تأکید اسلام بر استفاده درست از نعمات الهی، متأسفانه در کشورمان استفاده نادرست و اسراف در بسیاری جهات حرف اول را میزند. چرا رشد مصرف بنزین 4 برابر میانگین جهانی است؟ در مصرف آب، برق، گاز، نان، و... هم به همین شکل اغلب رتبه اول مصرف هستیم! با توجه به وضعیت بحرانی آب و ناترازیهای دیگر شایسته است مردم روش استفاده بهینهای در پیش بگیرند که هم اسراف نباشد و هم رتبه اول مصرفکننده دنیا نباشیم.
دریایی
* از سردار رادان که آستین بالا زده تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان خدوم و زحمتکش فراجا بسازد تقدیر و تشکر میکنیم. انشاءالله این روند در تمامی نهادها و سازمانها شروع شود تا بار ساخت و ساز همه بر دوش دولت قرار نگیرد.
داورپناه
* رسانههای عبری اعتراف نمودند که حملات موشکی ایران به تلآویو نه تنها اثرات امنیتی و نظامی داشته، بلکه باعث سقوط شدید قیمت املاک و واحدهای مسکونی در برجهای لوکس مرکز شهر شده است، به طوری که برخی آپارتمانها اکنون با کمتر از نصف قیمت اولیه برای فروش عرضه میشوند!
شهبازی
*اینکه شبکه سه سیما با یک نوآوری به صورت زنده نماز جماعت بعضی از مدارس را نشان میدهد، و موجب ترویج نماز جماعت شده کار بسیار عالی و ارزشمندی است.در دوران امروز ترویج نماز یعنی پنجه در پنجه شدن با انصار شیطان.
جوکار
*یاد بگیریم وقتی کسی ما را میرنجاند، ناراحت نشویم چرا که قانون طبیعت است درختی که شیرینترین میوهها را دارد، بیشترین سنگها را میخورد.
قامتی
* چند روز قبل شیر نایلونی از ۲۸ هزار تومان به یکباره ۴۵ هزار تومان شد. این فقط یک نمونه است. چرا هیچ نظارتی صورت نمیگیرد. متولیان امر حمایت از مصرفکنندگان در کجای حمایت از مردم ایستادهاند. اگر این تشکیلاتها خاصیت و توانی ندارند چرا برای کم کردن بار مالی از دوش دولت منحل نمیشوند.
خانجانی
* افرادی که در اردیبهشت ماه برای تاکسی برقی ثبتنام کردهاند هنوز خودروی خود را دریافت نکردهاند، در حالی که برخی ثبتنامکنندگان شهریورماه بلافاصله خودرو تحویل گرفتهاند. چرا؟ در ضمن مبلغ هزینههایی که میگفتند با آنچه که امروز شاهد آن هستیم هم تفاوت فاحشی دارد!
کاردان
* کشفیات اخیر بازرسان دادستانی اوکراین از داخل آپارتمانهای مجلل برخی مقامات دولتی در کییف، با کیفهایی پر از پول، سرویسهای بهداشتی از طلا و... مردم این کشور را شوکه کرده است. رسانههای اوکراینی تیتر زدهاند که چگونه دوستان رئیسجمهور در زمان جنگ کشور را غارت کردند!
سالاری