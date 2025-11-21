سه روزنامه زنجیره‌ای با وجود تکذیب ادعای واسطه کردن بن سلمان و ارسال پیام به آمریکا، برای دومین روز به شایعه پردازی در این زمینه پرداختند.

متعاقب این دروغ‌پردازی زنجیره‌ای، خبرگزاری بدنام رویترز هم وارد گود شد و ادعا کرد «ایران از عربستان خواسته است که از آمریکا بخواهد مذاکرات متوقف شده را احیا کند؛ این امر منعکس‌کننده نگرانی تهران در مورد حملات هوائی احتمالی اسرائیل و بدتر شدن مشکلات اقتصادی است. پیش از سفر بن سلمان به کاخ سفید، رئیس‌جمهور ایران با ارسال نامه‌ای تاکید کرد که ایران به دنبال تقابل نیست و در صورت تضمین حقوقش، مایل است مناقشه هسته‌ای را از طریق دیپلماتیک حل کند»!

یادآور می‌شود سخنگوی وزارت امور خارجه، سفیر ایران در عربستان و رئیس سازمان حج کشورمان به صراحت، ادعای مذکور را تکذیب کردند. اما روزنامه‌های اجاره‌ای، روز پنجشنبه هم به دروغ‌پراکنی در این‌باره ادامه دادند:

- روزنامه اعتماد: میانجیگری بن سلمان؟/ از محتوای نامه پزشکیان اطلاع چندانی در دست نیست(!)

- روزنامه شرق (با عکس ترامپ و بن سلمان): ایران، محور ناگفته اتاق بیضی کاخ سفید

- هم‌میهن: پیمان و پیغام/ بررسی دیدار بن سلمان و ترامپ و آنچه درباره صلح خاورمیانه و ضرورت دستیابی به توافق با ایران گفتند.

گفتنی است که روزنامه‌های زنجیره‌ای روز چهارشنبه هم با ادبیات دو پهلو سعی کرده بودند به شایعه سازی در این باره و تضعیف موضع اقتدار کشورمان بپردازند:

- اعتماد: بمب خبری پیام به ریاض/ فلاحت‌پیشه از آخرین رایزنی‌ها به ریاض می‌گوید.

- سازندگی: حامل پیام ایران؟/ منابع خبری [؟!] اعلام کردند پزشکیان پیش از دیدار بن سلمان با ترامپ، پیامی برای او ارسال کرده است. آیا عربستان قرار است میانجی جدید باشد؟

- شرق: پیام به پای پرواز/نامه رئیس‌جمهور در آستانه سفر بن سلمان به آمریکا

رئیس سازمان حج و سخنگوی وزارت خارجه در این زمینه به صراحت گفته است: پیام مذکور، صرفا برای تشکر از عربستان در زمینه میزبانی حج بوده است. منطقا هم پیام سیاسی سطح بالا، توسط رئیس سازمان حج منتقل نمی‌شود.

همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه با رد شایعه منتشره، تصریح کرد: «هیچ فرآیند مذاکراتی بین ایران و آمریکا وجود ندارد و همان‌طور که وزیر خارجه بارها تاکید کرده‌اند مذاکره با طرفی که به تجاوز نظامی مباهات می‌کند و دنبال دیکته‌کردن خواسته‌های خود است، توجیه منطقی ندارد. پیام رئیس‌جمهور به ولیعهد عربستان، صرفا محتوای دوجانبه داشته و حاوی قدردانی به‌خاطر خدمات ارائه‌شده به حجاج ایرانی و اهمیت استمرار همکاری‌ها در این‌باره بوده است».

نکته قابل تأمل اینکه بر خلاف فضاسازی‌های دروغین مذکور، آمریکا و تروئیکای اروپایی به صدور قطعنامه ضدایرانی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداختند. دولت آمریکا نیز روز پنج شنبه چند تحریم جدید علیه ایران اعمال کرد تا عیار ادعای دروغین غربگرایان کاملاً محک بخورد.

همچنین ترامپ در مجمع سرمایه‌گذاری آمریکا- عربستان، علیه ایران لفاظی کرد و گفت:

«- ما شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران اعمال کردیم و رژیم را از همه منابعی که برای تأمین مالی تروریسم نیاز داشت، محروم ساختیم.

- هیچ تضادی از این تندتر و روشن‌تر نمی‌توان تصور کرد: مسیری که شما در شبه‌جزیره عربستان انتخاب کردید، در مقابل فاجعه‌ای که درست آن سوی خلیج‌فارس، در ایران، در حال رخ دادن است.

- دهه‌ها بی‌توجهی و سوءمدیریت، ایران را به جایی رسانده که مردمش هر روز با قطعی برق‌های چندساعته دست و پنجه نرم می‌کنند؛ همه‌جا صدای آن را می‌شنویم.

- در حالی که کشورهای عربی تمام تلاش خود را برای تبدیل شدن به ستون‌های ثبات منطقه و شرکای بزرگ تجارت جهانی به کار بسته‌اند، رهبران ایران فقط به غارت ثروت مردم خودشان و خرج کردن آن برای تروریسم و خونریزی در کشورهای دیگر مشغول بوده‌اند.

- کاش رژیم ایران به جای ویران کردن منطقه، فقط نیمی از این انرژی را صرف ساختن کشور خودش می‌کرد. من بار دیگر به حملات ماه ژوئن آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران افتخار می‌کنم.

- شرط تعامل دیپلماتیک ایران با واشنگتن روشن است: برچیدن کامل برنامه هسته‌ای. به ایران توصیه می‌کنم به یک توافق هسته‌ای جدید و واقعی تن دهد.

- ما با بی-2 تاسیسات ایران را نابود کردیم. آژانس چند روز بعد اعلام کرد که نابودی خیلی سنگین بوده است.

- ما ابر تیره ایران را از عربستان سعودی دور کردیم؛ کشوری که ایران نام داشت و توانایی هسته‌ای داشت».

گزافه‌گویی‌های ترامپ در حالی است که محافل آمریکایی بسیاری درباره ادعای نابودی کامل تاسیسات هسته‌ای ابراز تردید کرده‌اند. او همچنین در حالی از تعامل و توافق جدید حرف می‌زند که مرتکب خیانت شده و میز مذاکره را نابود کرده است.

در موضوع عربستان، ترامپ همچنان که در گذشته ادعا کرده بود دولت سعودی گاو شیرده آمریکاست، مشغول دوشیدن این کشور است. او برای جبران بدهی 38 هزار میلیارد دلاری دولتش و کسری بودجه شدید که موجب دعوای شدید با کنگره و 42 روز تعطیلی دولت آمریکا شد، باج

600 میلیارد دلاری از بن سلمان خواسته است. در واقع خود سعودی‌ها گرفتار فشار بی‌امان آمریکا هستند و مجبورند در بحبوحه کسری بودجه 65 میلیارد دلاری خود، به ترامپ سیری‌ناپذیر باج بدهند.

در این شرایط محافل غربگرا به جای عبرت کردن از رفتار تحقیر‌آمیز ترامپ با بن سلمان (در ازای سکوت نسبت به قتل روشنفکر منتقدی به نام خاشقجی) اولا ماموریت دارند که از عبرت عربستان، الگوی پیشرفت و توسعه بتراشند! و ثانیا عربستان گرفتار در پنجه ترامپ را به دروغ، واسطه میان ایران و آمریکا معرفی کنند. انگار قبلا قطر و عمان و مصر و برخی دولت‌های اروپایی وساطت نکرده و مثلا توافق برجام یا پنج دور مذاکرات عمان برگزار نشده بود و حضرات می‌خواهند با تراشیدن واسطه، تازه مذاکره نوبر نکرده را نوبر کنند!

یادآور می‌شود ترامپ چند ماه قبل سخنی گفته بود که حکایت حال و روز غربگرایان است: «التماس ما را می‌کنند. [...] من را می‌بوسند و می‌میرند برای توافق با ما. میگن لطفاً با ما توافق کنید. من هر کاری می‌کنم، هر کاری بگید می‌کنم قربان. لطفاً با ما توافق کنید»!

اکنون باید از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و قضائی سؤال کرد که چرا اجازه می‌دهند نشریات اجاره وابسته به دشمن، ضمن دروغ‌پراکنی، به تضعیف جایگاه اقتدار ایران بپردازند؟