خبرنگار صهیونیست: نفوذ جاسوسی ایران در اسرائیل عمیق است(خبر ویژه)

در حالی که هر هفته خبر تازه‌ای از شناسایی چند جاسوس دیگر ایران در اسرائیل منتشر می‌شود، یک مقام اطلاعاتی سابق این رژیم تاکید کرد وارد جنگ فرسایشی شدن برای اسرائیل پرهزینه است.

دنی سیتیرینوویچ رئیس سابق میز ایران در اطلاعات ارتش اسرائیل گفت: ایران پس از هر حمله، توان هسته‌ای و موشکی خود را دوباره می‌سازد و این روند هربار سریع‌تر و قدرتمندتر می‌شود.

وی افزود: دانش و زیرساخت فنی تهران از بین‌رفتنی نیست و برنامه غنی‌سازی و توسعه موشکی همچنان پابرجاست. هر حمله تازه به برنامه موشکی ایران بهای سنگینی دارد و اسرائیل می‌داند وارد جنگ فرسایشی شدن برایش پرهزینه است.

سیتیرینوویچ تاکید کرد: مردم ما دوست دارند فکر کنند ایران دروغ می‌گوید، اما باید گفت تهران در این جنگ دستاوردهایی داشت. ایران در جنگ اخیر تا آخرین روز توان شلیک موشک را حفظ کرد و ساختار سیاسی‌اش پابرجا ماند.

همزمان، شبکه آی ۲۴ اسرائیل به نقل از منابع غربی گزارش داد: ایران در پی جنگ ۱۲روزه، در بازسازی توان موشک‌های بالستیک خود سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی انجام داده است. این منابع گفتند تهران به این نتیجه رسیده است که برای ضربه زدن به نقاط آسیب‌پذیر اسرائیل به حجم بالایی از موشک‌ها نیاز دارد.

از سوی دیگر، پلیس و سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت) اعلام کردند سه شهروند این رژیم، از جمله یک سرباز وظیفه و یک سرباز ذخیره نیروی هوایی، به اتهام جاسوسی برای ایران و ارتکاب جرایم امنیتی سنگین محاکمه شده‌اند. یک سرباز مستقر در پایگاه هوائی حتسریم برای تهران عملیات جمع‌آوری اطلاعات و ماموریت‌هایی انجام داده است. رافائل روبينی، از بئرشبع، در هفته‌های اخیر با عوامل ایران در تماس بوده و با آگاهی از هدایت ایران، اقداماتی انجام داده که می‌توانست به امنیت اسرائیل آسیب بزند.

عمیت سیگال، خبرنگار صهیونیست درباره بازداشت جاسوس جدید نوشت: عمق نفوذ جاسوسی ایران؛ مظنون دستگیر شده، یک نظامی در پایگاه «حتسریم» وابسته به نیروی هوایی‌ ارتش اسرائیل است.

در همین حال رسانه‌های صهیونیستی خبر دادند: ایران حرکت دوگانه‌ای انجام داده است؛ سه شهروند اسرائیلی به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. این سه نفر، مأموریت‌های جاسوسی برای ایران انجام داده‌اند. ایران تلاش می‌کند در نیروی هوائی نفوذ کند، و شاباک فاش کرده که چگونه اطلاعات ایران موفق شد یک نظامی را که در پایگاه حتزاریمِ نیروی هوائی خدمت می‌کرد، به خدمت بگیرد. او اقداماتی در زمینه جمع‌آوری اطلاعات و اجرای مأموریت‌ها برای دستگاه اطلاعاتی ایران انجام داده است. در پرونده‌ای دیگر، یک ساکن کریات‌یَام بازداشت شده برای ایران جاسوسی کرده و از جمله طبق دستور، اطلاعاتی از شریک زندگی خود که در نیروی هوائی خدمت می‌کند، جمع‌آوری کرده است.

این هفته همچنین اجازه انتشار این خبر داده شد که شیمعون ازرزر، ساکن ۲۷ساله کریات‌یَام، و شریک زندگی‌اش، به‌ظن ارتکاب جرائم امنیتی مرتبط با ارتباط با عوامل اطلاعاتی ایران و اجرای مأموریت‌های امنیتی تحت هدایت آن‌ها، بازداشت شده‌اند. تحقیقات شاباک و پلیس نشان داد که ازرزر بیش از یک سال با عوامل اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده و تحت راهنمایی آن‌ها مأموریت‌های مختلف امنیتی انجام داده است. او از جمله تصاویر و موقعیت‌های مکان‌های حساس در اسرائیل را ارسال کرده و حتی پیشنهاد داده بود اطلاعات حیاتی از پایگاه‌های ارتش را منتقل کند.