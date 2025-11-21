کد خبر: ۳۲۲۷۶۴
تاریخ انتشار : ۳۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۰
ریشه اصلی ریا خودنمایی و خودبینی است(در پرتو وحی)
«(افراد متکبر و خودبین) کسانی هستند که اموال خود را برای نشان دادن به مردم و از روی ریا و خودنمایی اتفاق میکنند و (به خاطر خدا و اطاعت از خدا انفاق نمیکنند، زیرا آنها) به خداوند و روز آخرت ایمان و اعتقاد ندارند (و همین عدم ایمان به قیامت، ریشه اصلی ریا، خودنمایی و خودبینی آنها است، معلوم است که چنین افرادی همنشین و همفکر شیطان هستند) و کسی که شیطان یار و همدم او باشد (همیشه در گمراهی و تکبر خواهد ماند و رستگار نخواهد شد) پس شیطان همدم و یار بدی است».
نساء- ۳۸