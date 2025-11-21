مدیری که میگوید «نمیشود»، راه را میبندد
رئیسجمهور گفت: باید یاد بگیریم که بگوییم میشود، نه اینکه از ابتدا بگوییم نمیشود. مدیری که میگوید نمیشود، راه را میبندد؛ ولی مدیری که میگوید میتوانیم، مسیر را میگشاید.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور صبح روز پنجشنبه (29 آبان 1404) در چارچوب چهاردهمین سفر استانی دولت وارد استان قزوین شد و علاوهبر حضور در نشستهای تخصصی با فرهیختگان، فعالان فرهنگی، فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی در جلسات توسعه عدالت آموزشی و برنامهریزی و توسعه استان قزوین نیز شرکت کرد.
رئیس قوه مجریه با حضور در نشست «توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم» اظهار داشت: همین توان در هر کودک این سرزمین هست. باید یاد بگیریم که بگوییم میشود، نه اینکه از ابتدا بگوییم نمیشود. مدیری که میگوید نمیشود، راه را میبندد؛ ولی مدیری که میگوید میتوانیم، مسیر را میگشاید. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی هر کس تلاش کند، راه برایش گشوده میشود. مشکلات را باید با باور و اراده مردم حل کرد، نه با انتظار برای کمک از بیرون. اگر امید ما به بیگانگان باشد، حرکت از درون خاموش میشود. باید دل به خدا و توان مردم بست. همان مردمی که در جنگ ایستادند، همان ریشهای که اکنون میتواند دوباره کشور را نجات دهد.
کار را به جناح و دستههای سیاسی نسِپاریم
وی همچنین در نشست با فعالان سیاسی قزوین تاکید کرد: کسی شایسته مسئولیت است که تجربه و مهارت و علم بیشتری داشته باشد. وقتی معیار را تجربه و سابقه و علم قرار دهیم، همان معنا آشکار میشود که خداوند فرمود، اگر میان مردم داوری کردید، به عدالت داوری کنید. وقتی این آیه را جدی بگیریم، درمییابیم عدالت باید پایه همه رفتارهای مدیریتی باشد، نه وابستگی به گروه یا حزب.
رئیس دستگاه اجرائی در تشریح مشکل اصلی مدیریت کشور خاطرنشان کرد: یکی از گرفتاریهای اساسی این بوده که کار را به اهلش نسپردهایم بلکه به جناحها و دستهها دادهایم. کسانی که امروز پشت تریبون از مشکل مدیریت سخن میگویند، باید بپرسند آیا مدیرانی که خودشان منصوب کردهاند، آموزش دیده بودند؟ چه رزومهای داشتند؟ چه دستاوردی برای ملت آوردهاند؟ آنکه با انصاف نگاه کند، درمییابد بسیاری از مشکلات امروز زاییده همان تصمیمهایی است که بر پایه تعلقات سیاسی گرفته شدهاند نه شایستگی.
اصلاح، نیازمند زمان و صبوری است
وی در ادامه تصریح کرد: هیچ کس نباید تصور کند کارها بینقص انجام شده است. کسی که چنین تصوری دارد، راه اصلاح را بسته است. اشتباه در مسیر هر کار انسانی وجود دارد، اما اصلاح نیازمند زمان و صبوری است. وقتی نقدها بیان میشود باید پذیرفت که ایرادها هست، زیرا کسی که انتقاد را میپذیرد، همان کسی است که به سمت درست حرکت میکند.
بیش از هزار همت تسهیلات تکلیفی
بر دوش نظام بانکی وجود دارد
پزشکیان علاوه بر این در نشستی با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی ضمن اشاره به ریشه مشکلات مالی و بانکی کشور اذعان کرد: بخش بزرگی از نارساییهای اقتصادی ناشی از تصمیماتی است که در دولت و مجلس شکل گرفته است. هماکنون بیش از هزار همت تسهیلات تکلیفی بر دوش نظام بانکی وجود دارد، در حالیکه کل ظرفیت پرداخت بانکها حدود هزار و 500 تا هزار و 600 همت است. از این رقم، حدود 400 همت نیز به صورت بازچرخانی در سیستم باقی میماند و عملاً منابع واقعی برای تسهیلات جدید بسیار محدود است. هزار همت از این منابع با اجبار و بهصورت تکلیفی به بخشهایی اختصاص مییابد که گاه اولویت ندارند و این همان مشکلی است که سیاستگذاری غلط ایجاد کرده است.
رئیسجمهور با تأکید بر مسئولیت مشترک دولت و مجلس در این زمینه بیان داشت: من 4 دوره در مجلس خدمت کردهام و بهخوبی میدانم بخشی از مشکلات کنونی نتیجه تصمیمهای همان دوران است. سیاستهایی که بیمحابا پروژههای بزرگ را آغاز کردند و اکنون کشور با بیش از 7 هزار همت، یعنی حدود 7 میلیون میلیارد تومان پروژه نیمهتمام روبهروست. منابع مالی محدود است، اما هر روز پروژهای جدید کلنگزنی میشود. وقتی نیک بنگریم، میبینیم ریشه این مشکلات خود ما هستیم؛ از ماست که بر ماست. نیاز امروز، واقعبینی است، نه ادامه همان مسیر پرهزینه و بینتیجه گذشته.
بیش از 90 درصد آب قزوین
از چاهها تأمین میشود
وی همچنین در نشست «شورای برنامهریزی و توسعه» که شامگاه پنجشنبه 29 آبان 1404، تأکید کرد: چنانچه در مسیر توسعه، تناسب میان محیطزیست و فعالیتهای انسانی حفظ نشود، حیات در این مناطق به خطر میافتد. گزارشهایی که ارائه شده نشان میدهد بیش از 90 درصد آب قزوین از چاهها تأمین میشود و سطح آن سالانه حدود یک و نیم متر کاهش مییابد. این وضعیت به معنای پایان یک مرحله از بهرهبرداری است و باید تصمیم گرفت برای آینده چه راهکاری اتخاذ شود.
رئیسجمهور افزود: در قرآن آیهای بسیار تأملبرانگیز وجود دارد که از منظر مدیریتی درخور توجه است. آیهای که میفرماید، میخواهید خبر دهم زیانکارترین اعمال کدام است، کسانی که در زندگی دنیا تصور میکنند در بهترین مسیر گام برمیدارند، اما راه را اشتباه میروند. امروز نیز در مسیر توسعه اگر بدون شناخت درست عمل شود، خطای مشابهی تکرار خواهد شد.
رئیس دستگاه اجرائی در پایان سفر استانی ضمن حضور در برنامه تلویزیونی به تشریح دستاوردها این سفر پرداخت و بیان داشت: 35 تولیدکننده، بدون اتکا به مسئولیت اجتماعی، با نیت خیرخواهانه ساخت مدارس را برعهده گرفتهاند و پنج قرارداد نمادین در حضور مردم و رسانهها امضا شد که ارزش آنها بین 200 تا 500 میلیارد تومان است و برآورد میشود مجموع این طرحها به بیش از 5 هزار میلیارد تومان برسد. این اقدام، دستاورد مهمی برای توسعه فرهنگی و آموزشی استان است.
پزشکیان همچنین تشریح کرد: چند طرح تولیدی و اقتصادی افتتاح شد و تفاهمنامههایی در زمینه انتقال آب از طالقان به قزوین و روستاهای اطراف نیز به امضا رسید. این پروژه با اعتباری نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان به اجرا درخواهد آمد و هدف آن تأمین آب شرب برای ساکنان قزوین و مناطق پیرامون است.
قزوین در شاخص بیکاری
یکی از موفقترین استانهای کشور است
رئیسجمهور در ادامه عنوان داشت: استان قزوین در شاخص بیکاری با نرخ 4.4 درصد یکی از موفقترین استانهای کشور است. وضعیت اشتغال، تولید و صادرات در قزوین مطلوب است و بسیاری از نیازهای تهران و سایر شهرها از همین استان تأمین میشود.
وی با اشاره به چالش اصلی استان قزوین توضیح داد: چالش اصلی استان موضوع آب است و مصوبات مهمی برای مدیریت منابع آبی و بهبود زیرساختهای انرژی تصویب شده است. سرمایهگذاری 15 هزار میلیارد تومانی در این حوزه انجام گرفته و طرحهای مربوط به انرژیهای نو از جمله خورشیدی و بادی با رشد 500 درصدی نسبت به گذشته در حال اجراست. قرارداد ساخت سه هزار مگاوات نیروگاه جدید نیز بسته شده است.