مدیرمسئول کیهان در دوازدهمین آیین بزرگداشت مرحوم حاج حبیب‌الله عسگر اولادی ضمن تجلیل از شخصیت برجسته آن مرحوم گفت: قطب‌نمای زندگی او همواره رضای خدا را نشان می‌داد.

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان با حضور در آیین بزرگداشت مرحوم حاج حبیب‌الله عسگر اولادی با بیان اینکه «قطب‌نمای زندگی او همواره رضای خدا را نشان می‌داد» ضمن نقل خاطره‌ای از مناظره تلویزیونی خود با آن مرحوم (عسگر اولادی) بیان داشت: وقتی سردبیر برنامه نگاه یک پیشنهاد مناظره با آقای عسگر‌اولادی را مطرح کرد، پوزش خواستم و گفتم با ایشان مناظره نمی‌‌کنم؛ پرسید چرا؟ گفتم‌: ایشان از بزرگان انقلاب هستند و مناظره با ایشان را دور از ادب می‌دانم. گفتند: خود ایشان شما را پیشنهاد کرده‌اند‌. با مرحوم عسگر‌ اولادی تماس گرفتم و نظرم را عرض کردم‌. ایشان گفت که عده‌ای نظر اخیر مرا درباره سران فتنه تحریف کرده‌اند که گوئی آنها را مجرم نمی‌دانم و از آنجا که شما بیشترین یادداشت‌ها و مناظره‌ها را علیه فتنه ۸۸ داشته‌اید، اصرار دارم که این نشست با تو باشد و مناظره صورت پذیرفت و مرحوم عسگر اولادی با دقتی عالمانه نظر خویش را مطرح کردند که به جِد روشنگر و برخاسته از شخصیت اسلامی و انقلابی ایشان بود.

شریعتمداری با اشاره به نقش تعیین‌کننده مرحوم عسگر اولادی در تاریخ انقلاب گفت: ایشان همه وجودشان با انقلاب عجین بود و در بیان این نکته چه توضیحی گویاتر از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت درگذشت ایشان؛ آنجا که مرحوم عسگر اولادی را «مجاهد صادق و یار وفادار و معتمَد امام راحل» می‌نامند و تأکید می‌فرمایند «عمر با برکت این مبارز خستگی‌ناپذیر یکسره در خدمت اسلام و برپایی و استقرار نظام اسلامی سپری شد».

وی در ادامه با اشاره به مسائل این روزها تشریح کرد: داستان ما از هنگامی شروع شد که به لطف خدا و همت امام راحلمان، اسلام ناب محمدی(ص) به عنوان نسخه حکومتی بر کرسی حاکمیت نشست و از آنجا که اسلام ناب ظلم‌ستیز است وقتی به عنوان نسخه حکومتی انتخاب می‌شود، به معنای آن است که از این پس این نسخه قرار است عملیاتی شود؛ بنابراین اولین اتفاقی که بدون تردید رخ می‌دهد آن است که نظام سلطه در مقابل آن می‌ایستد‌، چرا که موجودیت نظام اسلامی با موجودیت نظام سلطه در تعارض و چالش است. به بیان دیگر درگیری ما با نظام سلطه که امروزه آمریکا نماد آن است، درگیری ماهوی است؛ میدان‌های درگیری تغییر می‌کند اما اصل درگیری باقی است و فقط در دو حالت پایان می‌پذیرد‌، یا ما از نسخه اسلام در حاکمیت دست بکشیم و یا نظام سلطه از خوی استکباری خود دست بردارد و به قول امام راحلمان، آمریکا از خر شیطان پیاده شود.

مدیر مسئول کیهان افزود‌: چون این دو اتفاق در افق پیش روی دیده نمی‌شود، درگیری و دشمنی آمریکا با ما و ما با آمریکا ادامه خواهد داشت؛ این همان نکته دقیقی است که اخیراً نیز حضرت آقا به آن اشاره داشته و درگیری ما و آمریکا را برخاسته از موجودیت طرفین دانستند.

شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: شرایط امروز ما بسیار خطیر است اما هرگز خطرناک نیست؛ ما طی چهل و چند سال گذشته عقبه‌های سختی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌ایم و تازه‌ترین آنها عبور پیروزمندانه از جنگ ۱۲ روزه است که در یک‌سو ایران اسلامی و در سوی دیگر آمریکا، رژیم صهیونیستی، ناتو و برخی از کشورهای عربی دست نشانده قرار داشتند.

وی در ادامه به چند نمونه از ترفندهای دشمن اشاره کرد و گفت: دشمن با بهره‌گیری از برخی جریانات وابسته اصرار دارد که انقلاب را در گذر ایام، کمرنگ شده معرفی کند! که باید گفت که اگر این‌گونه است چرا کینه‌توزی‌ها و دشمنی‌های شما با اسلام و انقلاب، همه روزه شتاب بیشتری می‌گیرد؟!

مدیر مسئول کیهان همچنین عنوان داشت: در احادیث آمده است که صلوات بلند، نفاق را از بین می‌برد‌. شاید به این علت که وقتی صلوات بلند می‌فرستید به مفهوم آن است که پرچم خود را بالا برده‌اید.

وی افزود: باید پرچم‌ها برافراشته باشد و همگان باورهای انقلابی خود را با صدای بلند فریاد بزنند تا فرصت تحریف از دشمن سلب شود.

شریعتمداری در ادامه به چند ترفند دیگر دشمن و راه‌های مقابله با آن نیز اشاره کرد که حرکت از پله دوم، تغییر تابلوها، میدانداری زاویه‌دارها، دوقطبی‌های تقلبی و... از جمله آنها بود.

گفتنی است، در این مراسم حجت‌الاسلام ناطق‌نوری، محمدرضا باهنر، اسدالله بادامچیان، سید مصطفی میرسلیم، محسن رفیق‌دوست، انواری و جمعی از مسئولان و نیز اعضای مؤتلفه اسلامی و خانواده آنها حضور داشتند.