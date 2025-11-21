سخنان اخیر وزیر ارشاد درباره «کاغذ» نه‌تنها شفافیت به همراه نداشت، بلکه بر ابهام‌ها و نگرانی‌های فعالان مطبوعاتی می‌افزاید!

به گزارش خبرنگار کیهان، در حالی که بحران کاغذ و فشار اقتصادی بر مطبوعات به نقطه‌ای کم‌سابقه رسیده، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی متناقض از «حذف ارز ترجیحی از کاغذ» و همزمان «بررسی تخصیص ۲۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای مطبوعات» خبر داد؛ وعده‌ای که نه سازوکار آن مشخص است و نه معلوم است چگونه امکان تحقق دارد.

سیدعباس صالحی در جمع خبرنگاران خرم‌آباد اعلام کرد که «ارز ترجیحی از کاغذ گرفته شده و کاغذهای توزیع‌شده پارسال از مابقی ارز سال‌های قبل بوده است.» او در ادامه گفت که در جلسه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور، تصمیم بر آن شده «۲۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای مطبوعات» در نظر گرفته شود؛ موضوعی که به گفته او در حال پیگیری است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قیمت کاغذ در بازار رکورد زده و بسیاری از روزنامه‌ها و مجلات کشور یا شمارگان خود را کاهش داده‌اند یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. با وجود این شرایط، وزیر ارشاد تأیید کرده که «یارانه مطبوعات امسال به دلیل شرایط کشور کم بوده است»؛ موضوعی که عملاً نشان می‌دهد فشار مضاعف بر رسانه‌ها کاهش نیافته و حتی دولت تا این لحظه اقدام مؤثری برای مهار بحران انجام نداده است.

این پرسش مطرح است که اگر ارز ترجیحی از چرخه تأمین کاغذ حذف شده و سال گذشته نیز از باقی‌مانده ارزهای قبلی استفاده شده، وعده تازه

۲۰ میلیون دلاری بر چه مبنایی مطرح شده است؟ آیا این وعده مشابه بسیاری از وعده‌های فرهنگی این دولت، تنها یک مسکن رسانه‌ای موقت برای خاموش نگه‌داشتن اعتراضات مطبوعات است؟

در حالی که رسانه‌ها هر روز با گرانی کاغذ، مشکلات در انتشار، افت مخاطب و نبود حمایت روبه‌رو هستند، انتظار می‌رفت دولت برنامه‌ای شفاف، قابل‌اجرا برای نجات مطبوعات ارائه کند. اما سخنان اخیر وزیر ارشاد نه تنها شفافیت به همراه نداشت، بلکه بر ابهام‌ها و نگرانی‌های فعالان رسانه‌ای افزود؛ وضعیتی که نشان می‌دهد بحران کاغذ و مطبوعات همچنان قربانی بی‌برنامگی و تصمیمات ناپایدار دولت است. معضلی که در دولت قبل بسیار کاهش یافته بود و با انجام چند برنامه در جهت تولید کاغذ، مشکلات این حوزه رو به اتمام بود اما در دولت چهاردهم ناگهان به یک مشکل عجیب بدل شده است.