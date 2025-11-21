محمد کاسبی الگوی هنرمند تراز انقلاب بود
پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسيما در حاشیه آئین اربعین محمد کاسبی گفت: مرحوم کاسبی الگوی هنرمند تراز انقلاب اسلامی برای جامعه هنری کشورمان محسوب میشد و فردی بود که بالاترین سطح کارشناسی و هنر را طی کرد.
به گزارش خبرنگار کیهان، مراسم چهلمين روز درگذشت هنرمند متعهد و پیشکسوت سینما و تلویزیون، محمد کاسبی بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۹ آبان ماه با حضور رئیس سازمان صداوسيما، قائممقام فرهنگی و تنی چند از معاونان و مدیران این سازمان، هنرمندان و شخصیتهای فرهنگی و هنری کشور و نیز خانواده آن مرحوم در مسجد بلال صداوسيما در جام جم برگزار شد.
در این مراسم پس از قرائت قرآن و مداحی و سوگواری، تنی از چند از هنرمندان و دوستان مرحوم محمد کاسبی در رابطه با ویژگیهای اخلاقی و تعهد کاری و هنری وی سخنرانی کردند.
پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسيما در حاشیه این مراسم در گفتوگو با خبرنگار کیهان، ضمن برشمردن خصوصیات اخلاقی و تعهد مرحوم کاسبی به هنر انقلاب و پایبندیاش به ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی گفت: محمد کاسبی هنرمندی انقلابی و در تراز جامعه انقلابی کشورمان محسوب میشد و فردی بود که بالاترین سطح کارشناسی و هنر را پیموده بود و محمد کاسبی علاوهبر هنر قابل تحسینی که در حوزه بازیگری داشت، صاحب نظر و صاحب ایده در حوزه هنر بود. جبلی افزود: زمانی که ما در محضر وی بودیم از عمق نظری او در مقوله فرهنگ و هنر استفاده میکردیم.
رئیس رسانه ملی همچنين گفت: مرحوم محمد کاسبی هنرمندی بود که به باورها، اعتقادات و نگرشهای خود معتقد بود و حضور وی در عرصه هنر باعث نمیشد خودش را سانسور و یا دیدگاهش را مخفی کند، بهویژه باورهای اعتقادات و ارزشی آن مرحوم با فرهنگ اصیل ما همخوانی داشت و وی همواره اصرار به بیان این دیدگاهها داشت. رئیس رسانه ملی با بيان اينكه ما تا آخرین روزهای حیات مرحوم کاسبی به آن مرحوم پیشنهاد کار و حضور در کارهای نمایشی را میدادیم گفت: آخرین گفتوگوی من با این هنرمند انقلابی و متعهد یکی دو هفته پیش از درگذشت وی بود که شرایط جسمانی این هنرمند اجازه حضور در کارهای نمایشی نمیداد. رئیس سازمان صداوسيما در پایان این گفتوگو خاطرنشان کرد: امثال آقای کاسبی میبایست الگویی برای برنامهسازان، هنرمندان و کارگردانها باشند تا این پیشکسوتان را در کنار نسل جوان قرار بدهند که هم میراث هنر فاخر به نسلهای بعد منتقل شود و هم اخلاق، مرام و منش این عزیزان به یک الگو تبدیل شود.