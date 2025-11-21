امام جمعه موقت تهران گفت: بزرگ‌ترین سرمایه جامعه ایرانی، خانواده است و دشمنان دقیقاً همین نهاد بنیادین را هدف گرفته‌اند، عفت اصلی‌ترین شرط تشکیل خانواده سالم و موفق است. برای اینکه جامعه دارای خانواده باشد باید شرایط زیست عفیفانه در آن رعایت شده باشد و اگر این‌طور شد خانواده دچار قوام و پایداری می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران طی سخنانی اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین جلوه‌های تقوا، زیست عفیفانه است که وقتی این اصل در بین جامعه رعایت می‌شود باعث پویایی، طراوت و نشاط در همه بخش‌های جامعه خواهد شد. زیست عفیفانه زیرساخت و پیشران تعالی فرد و جامعه است.

امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: انسان به صورت خانوادگی خلق شده است و جامعه بشری بر اساس خانواده شکل می‌گیرد. خداوند زندگی و طبع خانوادگی را در طبع انسان قرار داده است و خانواده بر اساس ناموس خلقت طراحی شده و خداوند انسان را به صورت زوج آفریده است.

وی ادامه داد: بنابراین نهاد خانواده یک نهاد خدایی و سلول اصلی تشکیل جامعه بشری و محل اصلی تجلی انسانیت انسان‌ها است.

امام جمعه موقت تهران بزرگ‌ترین سرمایه جامعه ایرانی، خانواده است و دشمنان دقیقاً همین نهاد بنیادین را هدف گرفته‌اند، تصریح کرد: عفت اصلی‌ترین شرط تشکیل خانواده سالم و موفق است. برای اینکه جامعه دارای خانواده باشد باید شرایط زیست عفیفانه در آن رعایت شده باشد و اگر این‌طور شد خانواده دچار قوام و پایداری می‌شود. اگر شرایط زیست عفیفانه در جامعه رعایت شود مردم مشتاق ازدواج می‌شوند و ازدواج در وقت درست خود صورت می‌گیرد. همچنین به برکت زیست عفیفانه در محیط خانواده وفاداری به‌وجود می‌آید و این خانواده امتداد پیدا می‌کند.

به گزارش تسنیم،‌ حجت‌الاسلام و المسلمین حاج‌علی‌اکبری گفت: وقتی خانواده در محیط عفت و پاکدامنی رشد کند محیط خانواده برای پرورش انسان‌هائی لایق و عفیف آماده می‌کند زیرا زیست عفیفانه باعث پایداری خانواده است. به این ترتیب می‌توان گفت زیست عفیفانه موجب ایجاد محیطی است که درخت خانواده در آن به بار می‌نشیند.

وی با بیان اینکه در مقابل زیست عفیفانه،‌ شیطان به دنبال فروپاشی خانواده است،‌ بیان داشت: شیطان صفت‌ها برای اینکه بتوانند با این قاعده الهی مبارزه کنند، اقدام به تولید ویروس بی‌عفتی و بی‌حیایی کردند و این روند را نیز ادامه خواهند داد. انسان بی‌خانواده انسانی بی‌ریشه،‌ آشفته و بی‌عاطفه است و ظرفیت شکوفایی استعدادها در آن وجود ندارد. حجت‌الاسلام و المسلمین حاج‌علی‌اکبری عنوان کرد: وقتی انسان از زیست عفیفانه فاصله گرفت دیگر تقاضا برای تشکیل خانواده کاهش پیدا می‌کند و سن ازدواج افزایش پیدا می‌کند و به این ترتیب ویروس بی‌عفتی به قلب خانواده حمله می‌کند. خطرناک‌ترین مسئله برای کاهش اعتماد در خانواده موضوع بی‌عفتی است و به این ترتیب خانواده‌ها به یکدیگر بدگمان می‌شوند و به این ترتیب زمینه برای افزایش طلاق فراهم می‌شود در نتیجه فرزند‌آوری هم کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: اگر هم در این محیط فرزندانی وجود داشته باشند فرزند ذات سالمی نخواهند بود و در نتیجه بی‌عفتی، فرزندان نامشروع و همزیستی با حیوانات در جامعه افزایش می‌یابد. بدتر از این موضوع ازدواج سفید و همجنس‌گرایی و ازدواج با حیوانات است. این اتفاق در غرب افتاده است و از این جهت یک عبرت بزرگ برای ماست.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به کاهش بارندگی عنوان کرد: هم کشور ما و هم برخی کشورهای جهان با کاهش بارندگی مواجه هستند و این شرایط در 60 سال گذشته سابقه نداشته است. مسئولان باید وظایف خودشان را انجام دهند و آینده‌نگرانه فکر کنند. مردم هم وظیفه صرفه‌جویی و اصلاح روش زندگی را دارند و هم وظیفه دارند دعا و نماز باران را مکرر تکرار کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به آغاز هفته بسیج اظهار داشت: ما امروز باید حقیقت درخشنده بسیج را قدر بدانیم زیرا جامعه ما به برکت داشتن تفکر بسیجی توانسته به بسیاری‌ از چالش‌ها غلبه کند و سطح بازدارندگی خود را به شکل فزاینده‌ای بالا ببرد. بسیج یک مکتب است که ویژگی نخست آن دلدادگی به حق تعالی است. ویژگی دیگر بسیج مهرورزی به مردم و گره‌گشایی مشکلات آنها است. بسیج در برابر دشمن مانند کوه استوار و جدی است و در همه زمینه‌ها در راه خدا جهاد می‌کند. بسیجیان خوف و حزنی از تبلیغات دشمن به خود راه نمی‌دهند. آیین بسیج آیین فتوت و جوانمردی است و این میراثی است که بسیج از حضرت زهرا(س) و امام علی(ع) به ارث برده است. وی ادامه داد: ما با داشتن تفکر بسیجی هیچ بن‌بستی نداریم و هم در حل مشکلات داخلی و هم شکوه جهانی سرمایه اساسی را داریم. سازمان بسیج باید این روحیه و این فرهنگ را جاری و سازماندهی کند. بسیج زیر پرچم ولایت است و عاشقانه با ولی خدا همراه است و این درس بزرگی است که حضرت زهرا(س) به همه بسیجیان آموخته است. امروز شاهد امتداد این درخت تناور در جبهه مقاومت و سایر کشورها هستیم و اگر امروز می‌خواهیم مشکلات مدیریتی کشور حل شود باید به تفکر بسیجی رجوع کنیم.

سردار حسن زاده: تفکر بسیجی

یک شتاب‌دهنده پیشرفت است

سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمدرسول‌الله(ص) تهران بزرگ در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، هفته بسیج را گرامی داشت و بر نقش سرنوشت‌ساز بسیج در مهار تهدیدات و تبدیل آن‌ها به فرصت برای انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به ابتکار امام خمینی(ره) در تشکیل بسیج مستضعفین در سال ۱۳۵۸ گفت: بسیج از همان آغاز برای خنثی‌سازی تهدیدهایی ایجاد شد که دشمنان علیه انقلاب اسلامی طراحی کرده بودند. پس از ماجرای ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی، که هیبت پوشالی آمریکا به دست جوانان این کشور فرو ریخت، امام فرمان تشکیل بسیج ۲۰ میلیونی را صادر کردند. سردار حسن‌زاده بسیج را یک فرصت بزرگ برای انقلاب اسلامی، ملت ایران و جهان اسلام دانست و افزود: تفکر بسیجی در چهار دهه گذشته بارها تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و امروز همین تفکر به بزرگ‌ترین تهدید برای نظام سلطه و قدرت‌های استکباری، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، تبدیل شده است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره «منطق بسیج» اظهار داشت: بسیج نهادی برای مقاوم‌سازی حداکثری کشور در برابر انواع تهدیدها است؛ از جنگ نرم گرفته تا جنگ نیمه‌سخت و سخت. فعالیت‌های گسترده بسیج باعث شده انقلاب اسلامی در بزنگاه‌های مختلف از خطرات عبور کند.

به گزارش مهر، وی نقش بسیج در عرصه‌های سازندگی، محرومیت‌زدایی، پیشرفت علمی و کمک به دولت‌ها در خدمات‌رسانی را گسترده و تعیین‌کننده توصیف کرد و گفت: تفکر بسیجی یک شتاب‌دهنده پیشرفت است. هرجا که انقلاب نیاز داشته باشد، بسیج با قدرت تشخیص، روحیه جهادی و تجربه‌های انباشته وارد میدان می‌شود و به فضل الهی مشکلات را برطرف می‌کند.

سردار حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مدال‌های افتخار بسیج بر سینه این مجموعه می‌درخشد، به بخشی از تعابیر امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه بسیج اشاره کرد و بیان داشت: امام بزرگوار فرمودند بسیج درخت پُرثمری است که شکوفه‌های آن، بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق را به ارمغان می‌آورد. این توصیف نشان‌دهنده عظمت و معنویت این نهاد مردمی است.

فرمانده سپاه محمدرسول‌الله (ص) تهران بزرگ با اشاره به نقش بسیج در چهار دهه گذشته از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز گفت: بسیج از همان آغاز در برابر تلاش دشمنان برای ایجاد بحران داخلی و در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله و همچنین در فتنه‌ها و حوادث متعدد پس از آن ایستاد و نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد.

وی بسیج را تجلی اراده ملت ایران دانست و تأکید کرد که اگر بسیج در پشتیبانی از نهادهای رسمی در دوران دفاع مقدس حضور نداشت سرنوشت کشور به گونه دیگری رقم می‌خورد.

سردار حسن‌زاده با استناد به فرمایشات امام خمینی و رهبر معظم انقلاب بسیج را یک مکتب و یک تفکر معرفی کرد و افزود: بسیج یک فرهنگ است که در هیچ ساختار و سازمان محدودی نمی‌گنجد، هرچند سازمان بسیج حلقه اصلی این تشکیلات بزرگ اجتماعی است اما همه ملت ایران دارای این فرهنگ و این تفکر هستند.

وی یکی از ویژگی‌های تفکر بسیجی را عشق به انقلاب و اسلام و عشق به کشور و مردم دانست و گفت: بسیجی عاشق خدمت بی‌منت است و خودباوری و خداباوری دو رکن مهم شخصیت بسیجی به شمار می‌روند.

فرمانده سپاه محمدرسول‌الله (ص) تهران بزرگ تفکر بسیج را مبتنی بر مقابله همیشگی با استکبار، حمایت از مظلومان جهان و یاری رساندن به اقشار کم برخوردار کشور توصیف کرد و افزود: همین تفکر ما را ملزم به حمایت از مردم مظلوم غزه و همه ملت‌هایی می‌کند که زیر سلطه نظام‌های استکباری قرار دارند. وی مرعوب نشدن در برابر دشمن، شناخت دقیق شیوه‌های دشمن و یافتن راهکارهای نوآورانه برای مقابله با تهدیدات را از دیگر ویژگی‌های این مکتب برشمرد و با اشاره به مفهوم جهاد کبیر گفت: جهاد کبیر یعنی ناکام گذاشتن دشمن در تحقق خواسته‌هایش و تحمیل اراده ملت ایران و ملت‌های مظلوم جهان بر آنان.

سردار حسن زاده با اشاره به جنگ دوازده روزه اخیر تأکید کرد که ایستادگی و انسجام ملت ایران در این روزها برگرفته از تفکر بسیجی است و افزود: تفکر بسیج امروز به برکت خون شهدا در ذهن و دل مردم نهادینه شده و از مرزها عبور کرده زیرا این تفکر متعلق به قلب‌ها و اندیشه‌ها است. فرمانده سپاه محمدرسول‌الله (ص) تهران بزرگ بصیرت و قدرت تشخیص ملت ایران را از مهم‌ترین ویژگی‌های مکتب بسیج دانست و گفت: ملت ایران هم درست تشخیص می‌دهد و هم بموقع عمل می‌کند و برای حفظ ملت و مکتب از جان خود می‌گذرد.

وی با بیان اینکه همه اقشار ملت ایران از دانش‌آموزان تا دانشجویان فرهنگیان و جوانان پیرو این تفکر هستند، افزود: بخشی از این مردم در ساختارهای سازمان یافته بسیج حضور دارند اما همه ملت در دفاع از انقلاب اسلامی و ارزش‌ها و دستاوردهای آن با همان شاخص‌ها می‌ایستند و راه را ادامه می‌دهند.

سردار حسن‌زاده به جنگ دوازده روزه اشاره کرد و گفت: دشمن گمان می‌کرد با فشارهای نظامی و حملات موشکی می‌تواند مردم را در برابر نظام قرار دهد اما ملت ایران یک بار دیگر دستگاه محاسباتی دشمن را اصلاح کرد و با دفاع جانانه خود عظمت این ملت را به جهانیان نشان داد. وی با اشاره به نقش بسیج در عرصه محرومیت‌زدایی به ویژه در مناطق محروم جنوب تهران به برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی مانند راهیان نور و راهیان پیشرفت و نقش‌آفرینی گسترده بسیج در ترویج فرهنگ ایثار و جهاد پرداخت و بیان داشت: بسیجی در همه شرایط برای مقابله با تهدیدات آمادگی دارد و تا زمانی که این بسیجی با نگرش ولایی در کشور حضور داشته باشد به استناد فرمایش امام خمینی تفکر بسیجی کشور را حفظ خواهد کرد.

فرمانده سپاه محمدرسول‌الله (ص) تهران بزرگ افزود: امروز بسیج با اتکا به ظرفیت‌های مردمی و تجربیات متراکم خود از بالاترین سطح سازمان‌یافتگی و توان برای برقراری امنیت برخوردار است و افتخار دارد که در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی مسیر اسطوره‌هایی چون شهید حاجی‌زاده، شهید سلامی، شهید رشید، شهید باقری، شهید محققی، شهید محرابی، شهید ربانی و دیگر شهدای مکتب بسیج حرکت می‌کند.