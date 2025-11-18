فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۲۶۱۰
تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
سعید جلیلی:

دلار ۱۰۰هزار تومانی و جنگ و ماشه آوردند حالا می‌گویند «فوقش برگشتیم به همان ده سال قبل»!

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: می‌گویند ما 10 سال از قطعنامه‌ها دور شدیم، حالا برگشتیم، حداقل از قطعنامه جامعه را دور نگه داشتیم. 10 سال دور نگه داشتید؟ جنگ را آوردید، ماشه را آوردید، تحریم‌ها را چندین برابر کردید. دلار 3000 تومان را 100 هزار تومان کردید، بعد خیلی صریح می‌گویند ما 10 سال دور نگه داشتیم، فوقش برگشتیم به 10 سال قبل. این می‌شود همان گزاره‌های نادرست جای استدلال 
درست.
سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در جلسه حکمت سیاسی اسلام در قرآن بیان داشت: بعضا انسان متأسف می‌شود که در جامعه ما، در این فضا حرف‌های غلط و گزاره‌های سست، جای استدلال درست را بگیرد. می‌گویند ما 10 سال از قطعنامه‌ها دور شدیم، حالا برگشتیم، حداقل از قطعنامه جامعه را دور نگه داشتیم.
وی افزود: 10 سال دور نگه داشتید؟ جنگ را آوردید، ماشه را آوردید، تحریم‌ها را چندین برابر کردید. دلار 3000 تومان را 
100 هزار تومان کردید، بعد خیلی صریح می‌گویند ما 10 سال دور نگه داشتیم، فوقش برگشتیم به 10 سال قبل. این می‌شود همان گزاره‌های نادرست جای استدلال درست.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

‌هابیل یا قابیل؟!(گفت و شنود)

اندک اندک جمع مستان می‌روند! (نکته)

کاری که بانک‌ها با اقتصاد کشور و مردم می‌کنند!(یادداشت روز)

پیروزی چشمگیر ائتلاف شیعیان در انتخابات پارلمانی عراق

روایت «رادان» از پرداخت 2 ساعته جریمه 11هزار میلیاردی یک باند قاچاق سوخت!

اخبار ویژه

صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس تمام پیشرفت‌ها را از بین می‌برد

چرا آمریکا از چین می‌ترسد؟ «مرشایمر» پاسخ می‌دهد

نقد برداشت‌های نادرست از روایت امام صادق(ع) در توجیه بی‌حجابی

ارگان کارگزاران چرا ارزیابی طیب‌نیا درباره ظریف را به یاد نمی‌آورد؟