نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: می‌گویند ما 10 سال از قطعنامه‌ها دور شدیم، حالا برگشتیم، حداقل از قطعنامه جامعه را دور نگه داشتیم. 10 سال دور نگه داشتید؟ جنگ را آوردید، ماشه را آوردید، تحریم‌ها را چندین برابر کردید. دلار 3000 تومان را 100 هزار تومان کردید، بعد خیلی صریح می‌گویند ما 10 سال دور نگه داشتیم، فوقش برگشتیم به 10 سال قبل. این می‌شود همان گزاره‌های نادرست جای استدلال

درست.

سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در جلسه حکمت سیاسی اسلام در قرآن بیان داشت: بعضا انسان متأسف می‌شود که در جامعه ما، در این فضا حرف‌های غلط و گزاره‌های سست، جای استدلال درست را بگیرد. می‌گویند ما 10 سال از قطعنامه‌ها دور شدیم، حالا برگشتیم، حداقل از قطعنامه جامعه را دور نگه داشتیم.

وی افزود: 10 سال دور نگه داشتید؟ جنگ را آوردید، ماشه را آوردید، تحریم‌ها را چندین برابر کردید. دلار 3000 تومان را

100 هزار تومان کردید، بعد خیلی صریح می‌گویند ما 10 سال دور نگه داشتیم، فوقش برگشتیم به 10 سال قبل. این می‌شود همان گزاره‌های نادرست جای استدلال درست.