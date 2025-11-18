اسرائیل توان مقابله با پاسخ ایران را ندارد

نظریه‌پرداز و تحلیلگر مطرح آمریکایی، حمله مشترک واشنگتن و تل‌آویو به تهران را «شکست‌خورده» توصیف و تاکید کرد حمله مجدد اسرائیل به ایران، برای رفتن به سمت سلاح هسته‌ای، انگیزه بیشتری به تهران خواهد داد.

«جان جی مرشایمر» نظریه‌پرداز آمریکایی و استاد برجسته روابط بین‌الملل در گفت‌وگویی اظهار داشت: که نسل‌کشی در نوار غزه بسیاری از آمریکایی‌ها را شوکه کرده و باعث تغییر بزرگی در گفتمان عمومی آمریکا شده که با گفتمان سیاسی رسمی به طور کامل تعارض دارد.

«The Interview» به موضوعات مهمی از جمله تجاوز رژیم صهیونیستی علیه غزه و پیامدهای آن، نتایج تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ماه ژوئن و همچنین تنش جاری بین واشنگتن و پکن پرداخت.

اسرائیل؛ کالایی که دیگر

در آمریکا خریدار ندارد

وی درباره غزه تاکید کرد که در جامعه آمریکا نسبت به رفتار اسرائیل، لابی یهودی و سیاست آمریکا در قبال اسرائیل انتقاد گسترده‌ای شکل گرفته و در افکار عمومی آمریکا تغییری بنیادی رخ داده تا جایی که به گفته وی، «اسرائیل اکنون در آمریکا به کالایی بدل شده که فروش آن بسیار دشوار است.» مرشایمر می‌گوید که نقطه آغاز این تغییر پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و تجاوز گسترده تل‌آویو علیه غزه و آغاز نسل‌کشی در این باریکه بود.

به گفته وی، افکار عمومی آمریکا با نسل‌کشی در غزه مخالفت داشت اما لابی یهودی موفق شد تا هر دو دولت آمریکا یعنی دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری سابق و دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری کنونی این کشور را به حمایت از آن وادار کند و این لابی همچنان در متقاعد کردن واشنگتن به پشتیبانی بی‌قیدوشرط از سیاست‌های اسرائیل در خاورمیانه بسیار موفق است و برای متوقف کردن تظاهرات علیه اسرائیل نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرد.

مرشایمر درباره طرح آتش‌بس ترامپ در غزه نیز توضیح می‌دهد که هدف اصلی اسرائیل در غزه «پاکسازی قومی فلسطینی‌ها» است که به ادعای آنها این هدف یا بیرون راندن آنها از سرزمین‌شان یا کشتن‌ آنها محقق خواهد شد. تل‌آویو پیش از رسیدن به این آتش‌بس که تنها در سطح یک کلمه باقی‌مانده است نیز همین کار را انجام می‌داد. از نگاه اسرائیلی‌ها، بهترین راه‌حل برای مقابله با مسئله مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، حذف یا کشتن فلسطینی‌هاست.

وی در همین راستا با ارجاع به تاریخ یادآوری می‌کند که یهودیان اولین پاکسازی قومی را در سال ۱۹۴۸ و دومین پاکسازی قومی را در سال ۱۹۶۷ انجام دادند و اکنون آنها سال ۲۰۲۳ را فرصتی می‌بینند برای بیرون راندن فلسطینی‌ها می‌بینند. به باور مرشایمر، شهرک‌نشینان اسرائیلی، «در قبال فلسطینیان بسیار افراطی‌تر، انعطاف‌ناپذیرتر، بی‌رحم‌تر و وحشی‌تر شده‌اند.»

نظریه‌پرداز برجسته آمریکایی می‌گوید از آنجا که اسرائیل به پاکسازی قومی غزه متعهد است، موفقیت طرح پیشنهادی ترامپ بسیار غیرمحتمل است. به گفته وی، موفقیت هر طرحی به وجود «افقی سیاسی برای فلسطینی‌ها» به معنای برخورداری از کشور مستقل، حاکمیت و حق تعیین سرنوشت وابسته است اما طرح ترامپ هیچ‌کدام از این افق‌ها را ندارد و در نتیجه به جایی نخواهد رسید.

حمله به ایران شکست خورد

در سوی دیگر، مرشایمر بر این باور است که اسرائیل در جنگ غزه شکست خورده است و افزون بر این، در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران موفق نشد تا هیچ‌کدام از دو هدف اصلی که ترسیم کرده بود را محقق سازد؛ نه از بین بردن توان غنی‌سازی اورانیوم ایران و نه سرنگونی حکومت و فروپاشی ایران به عنوان یک کشور.

این تحلیلگر مطرح آمریکایی همچنین بر این باور است که اسرائیل و آمریکا دیگر حمله جدیدی علیه ایران انجام نخواهند داد زیرا به گفته وی، اسرائیل توان مقابله با پاسخ ایران را ندارد. وی برای اثبات این باور، یادآور شد که ایران از زرادخانه عظیمی از موشک‌های بالستیک برخوردار است که می‌تواند خسارت سنگینی به اسرائیل وارد و آن را به شدت تنبیه کند.

همچنین آمریکا و اسرائیل برای رهگیری و سرنگونی موشک‌های بالستیک ایران توانایی پدافندی کافی را ندارند. افزون بر این، ایران تهدید کرده است که در صورت ادامه جنگ، تنگه هرمز و خلیج‌فارس را خواهد بست؛ تهدیدی که آغاز حمله‌ای جدید را بسیار بعید می‌سازد. البته پر واضح است که اسرائیلی‌ها به استفاده از زور علیه دشمنان خود اعتیاد دارند.

به ادعای مرشایمر، حمله مجدد اسرائیل به ایران، برای رفتن به سمت سلاح هسته‌ای، انگیزه بیشتری به تهران خواهد داد. وی صراحتا می‌گوید که «اگر من مشاور امنیت ملی ایران بودم، به حکومت توصیه می‌کردم که به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند»؛ به باور وی، تهران اکنون قدرت بازدارندگی خود را تقویت و ثابت کرده است که توانایی پاسخ دادن را دارد.

مرشایمر درباره آنچه فاصله ایران تا بمب هسته‌ای خوانده شده است، مدعی شد که ایران اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنی‌سازی کرده و برای سلاح هسته‌ای به غنی‌سازی تا ۹۰ درصد نیاز دارد، اما به گفته وی، هم‌اکنون به نظر نمی‌رسد که در این مرحله برای این منظور عزم جدی داشته باشد.

ادعای مرشایمر در این ‌باره در حالی مطرح شده است که تهران همواره بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود تاکید و ادعاها درباره ساخت سلاح هسته‌ای را قویا رد کرده است.

وی همچنین می‌گوید که در مسئله هسته‌ای ایران، این اسرائیل است که تصمیم‌گیرنده است و سیاست آمریکا را تعیین می‌کند و این اسرائیل است که می‌خواهد ایران به هیچ عنوان برنامه غنی‌سازی نداشته باشد که از قضا با موضع آمریکا مطابقت دارد. البته تهران دراین‌باره بر موضع خود مبنی بر داشتن حق غنی‌سازی مصر است. به باور وی، در چنین شرایطی، حتی اگر ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها بار دیگر به میز مذاکره بازگردند، همچنان فضائی برای توافق وجود ندارد.

مرشایمر به صراحت تایید کرد که «اسرائیل، آمریکا را مجبور کرده است تا با ایران روابط خصمانه برقرار کند. در حالی که جنگ یا دشمنی با ایران به هیچ عنوان در راستای منافع ملی آمریکا نیست.»

تنش‌ها بین آمریکا و چین

مرشایمر در پایان درباره تشدید تنش بین واشنگتن و پکن نیز گفت که آنها محکوم به رقابت شدید امنیتی هستند و این به معنای مسابقه تسلیحاتی و رقابت دائمی در حوزه امنیت است.

به گفته وی، اینکه این رقابت به علت وجود تایوان به جنگ تبدیل شود، غیرمحتمل نیست زیرا چین خواستار بازپس‌گیری این جزیره خودمختار است و در سوی دیگر، واشنگتن و متحدانش بر حفظ آن به‌عنوان یک هویت مستقل پافشاری می‌کنند.