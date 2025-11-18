‌هابیل یا قابیل؟!(گفت و شنود)

گفت: سردار رادان می‌گوید یک باند قا‌چاق سوخت، به مبلغ کلان و فوق نجومی ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه شده بود.

گفتم: حیوونکی‌ها این مبلغ فوق نجومی را از کجا بیاورند؟! اگر خودشان و همه خانواده‌هایشان صد سال هم یکسره کار کنند هرگز توان پرداخت این جریمه کلان را نخواهند داشت!

گفت: ‌ای عوام! سردار رادان گفته است این باند قاچاق سوخت فقط ظرف ۲ ساعت این جریمه ۱۱ هزار میلیارد تومانی را پرداخت کرده است!

گفتم: خدا بر توفیقات سردار رادان و همکارانش بیفزاید و به این مردان خدا که نسبت به غارت بیت‌المال حساسند، پاداش فراوان عنایت فرماید.

گفت: حالا مگر چقدر سوخت قاچاق کرده‌اند و چقدر از قاچاق سوخت به جیب زده‌اند که این جریمه فوق نجومی و کلان را فقط ظرف ۲ ساعت پرداخت کرده‌اند؟! اینها از انسانیت و آدمیت بویی

برده‌اند؟!

گفتم: چه عرض کنم؟! به یارو گفتند مثل بچه آدم باش! گفت؛ ‌هابیل یا قابیل؟!