فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری خود در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) درخصوص سهمیههای بنزین اظهار کرد: سهمیههای بنزین هیچ تغییری در حجم یا قیمت خود نخواهد داشت. طبیعتاً ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی برای افراد طبق روال گذشته واریز خواهد شد.
وی افزود: نکتهای که وجود دارد این است که قیمت تمامشده بنزین قریب به ۷۰ هزار تومان
است. طبیعی است که وقتی بنزین و ارز لازم برای سایر موضوعات صرف بنزین میشود و از طرفی حجمی از این بنزین قاچاق میشود، دولت موظف است اقداماتی انجام دهد. دولت تصمیمات مرتبط با موضوعات معیشت مردم و موضوعات سلامت مردم را اتخاذ میکند.
سخنگوی دولت ادامه داد: در این راستا، هم در مورد قاچاق برنامههای جدی وجود دارد. رئیسجمهور، همراه با خودروسازان در مورد تولید خودروهای کممصرف بهصورت جدی صحبت کرده است و به خودروسازان اعلام شده است که مکلف هستند خودروهای کممصرف تولید کنند.
وی افزود: همچنین اثرات تورمی همه موضوعات دیده شده است، ولی جمعبندی نهائی در مورد نرخ سوم بنزین هنوز صورت نگرفته است؛ با وجود انتصاب رئیس سازمان بهرهوری انرژی، مسلماً از این پس میتوانید سؤالات خود را راحتتر با ایشان دنبال کنید.
مهاجرانی درخصوص حذف ارز برق کالاها، گفت: در مورد کالاهای اساسی و دارو هیچ تغییری ایجاد نشده است. طبیعتاً با توجه به راهاندازی تالارهایی که بانک مرکزی ایجاد کرده، برخی محصولات غیر از کالاهای اساسی و دارو میتوانند در بازار دوم ارز خود را خریداری کنند، ولی درخصوص کالاهای اساسی و دارو، وضعیت بدون تغییر باقی مانده است.
سخنگوی دولت در رابطه با اینکه چه کسی مسئول کنترل قیمتها در کشور است، اظهار داشت: شعار رئیسجمهور حفظ معیشت مردم، درمان، آموزش و مسکن است و دولت انرژی خود را صرف اموری میکند که حداقل فشار بر مردم ایجاد شود. از این نظر، هر جا لازم باشد از مردم عزیز عذرخواهی خواهیم کرد.
سخنگوی دولت درخصوص موضوع تأمین سبد پروتئینی خانوادهها، گفت: با توجه به حساسیت حوزه معیشت خانوار، این موضوع مورد توجه دولت و مجلس است. حتی اگر نقدهایی مطرح میشود، به هیچ عنوان ربطی به دستگاه ندارد و کاملاً قابل درک است. به همین جهت، طرح جدید کالابرگ با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و مجلس اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: هدف این طرح، ثابت نگه داشتن قیمت کالاها برای خانوارها است تا افراد بتوانند فارغ از افزایش تورم، میزان کالاهای مورد نیاز خود را به درستی دریافت کنند. جزئیات این طرح پس از تصویب اعلام
خواهد شد.