در پی بازداشت یک صهیونیست به اتهام جاسوسی برای ایران، کارشناس رسانه صهیونیستی گفت که اسرائیل دیگر نمی‌تواند جاسوس‌ها را به سرعت کشف و بازداشت کند و جاسوسان «خسارات شدیدی» به اسرائیل وارد می‌کنند.

کانال ۱۴ اسرائیل با اشاره به بازداشت یک صهیونیست ۲۷ ساله به نام شمعون ازرزر به اتهام جاسوسی برای ایران گفت که جاسوسان، اسناد طبقه‌بندی شده پایگاه‌های هوائی رامات داوید را به ایران منتقل کرده‌اند. پیش از این، سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و پلیس این رژیم، در اطلاعیه‌ای مشترک مدعی شده بودند که فردی به نام شمعون ازرزر را به اتهام همکاری با ایران دستگیر کرده‌اند که طی بیش از یک سال در ارتباط مستقیم با مأموران اطلاعاتی ایران قرار داشته است. افسر سابق شاباک میشا کوبی با اشاره به این پرونده گفت که در گذشته جاسوسان در اسرائیل با انگیزه‌های ملی‌گرایانه فعالیت می‌کردند (عرب بودند) و به سرعت کشف و بازداشت می‌شدند، اما اکنون دیگر این‌گونه نیست و «امروزه این افراد می‌توانند تا یک سال و حتی دو سال بدون این که لو بروند،‌ فعالیت کنند.» کوبی افزود که این افراد هزینه‌های جدی به رژیم صهیونیستی وارد کرده و «در چندین پرونده خسارت‌های جدی رخ داده، خسارت‌هایی شدید و حتی جانی.»

به گزارش فارس، دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی مدعی شدند شمعون ازرزر اطلاعاتی شامل عکس‌ها، مختصات و داده‌های مربوط به تأسیسات حساس در سراسر اراضی اشغالی را برای طرف ایرانی ارسال کرده است.