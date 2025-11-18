صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس تمام پیشرفتها را از بین میبرد
معاون نماینده روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در وین در مصاحبه با تسنیم با اشاره به تلاش تروئیکای اروپا و آمریکا برای صدور قطعنامه علیه ایران در نشست شورای حکام آژانس هشدار داد که این مسئله پیشرفتهای حاصله میان ایران و آژانس را از بین میبرد.
رومن اوستینوف، معاون نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در وین در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به تهیه پیشنویس قطعنامه علیه ایران توسط سه کشور اروپایی و آمریکا تأکید کرد: این مسئله با این خطر همراه است که تمامی پیشرفتهای هستهای را که ایران و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در زمینه بازسازی اعتماد میان دو طرف دست یافتهاند، از بین میبرد.
اوستینوف در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات مشترک ایران، چین و روسیه گفت: در مجموع باید بگوییم که از نظر ما، این اقدامات مشترک و همچنین کارهای انفرادی کشورهای ما مؤثر بودهاند. این تلاشها نشاندهنده درجه بالایی از هماهنگی بین روسیه، ایران و چین است، اما همچنین بهعنوان ابزاری مهم برای مقابله با روایتها و اقدامات غیرسازنده کشورهای غربی عمل میکند. نشان داده شد که این چارچوب ابزار و سازوکاری قوی برای بیان استدلالهای ما بوده است.
روسیه از نحوه برخورد دبیرخانه آژانس نسبت به حملات اسرائیل و ایالات متحده علیه تأسیسات هستهای ایران تحت پادمانها ناراضی است
وی درخصوص وظایف و رفتار آژانس درخصوص حمله به تاسیسات هستهای ایران که ذیل پادمان قرار دارد گفت: آژانس بینالمللی انرژی اتمی چنین دستورالعملهای خاصی ندارد، با این حال، رسیدگی به این موضوع مستقیماً در حیطه وظایف آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار میگیرد. ما پیوسته بر این موضوع اصرار داشتهایم. قطعنامههای 444 و 533 کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از جمله، تصریح میکنند که هرگونه حمله مسلحانه و تهدید علیه تأسیسات هستهای ایران که در جهت اهداف صلحآمیز فعالیت میکند نقض اصول منشور سازمان ملل متحد، حقوق بینالملل و اساسنامه آژانس است،
اوستینوف افزود: با این حال، در طول پنج ماه گذشته، اظهارات نگرانکنندهای از برخی کشورها شنیدهایم، از جمله ادعاهایی مبنی بر اینکه «اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی حمله به تأسیسات هستهای را ممنوع نمیکند.»، این یک تفسیر عمیقاً نادرست از واقعیت است. آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید فعالیتهای خود را مطابق با اهداف و اصول سازمان ملل متحد که در این مورد واضح هستند، انجام دهد.
معاون نماینده دائم روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در وین خاطرنشان کرد: ما همچنین این واقعیت را پنهان نمیکنیم که از نحوه برخورد دبیرخانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نهادهای مدیریتی و سیاستگذاری آن با حملات اسرائیل و ایالات متحده علیه تأسیسات هستهای ایران تحت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی ناراضی هستیم. فقدان موضعگیری صریح و روشن در محکومیت این اقدامات غیرقانونی، رویه بسیار خطرناکی را ایجاد میکند، این امر چنین حملاتی را عادی جلوه میدهد؛ عاملان اکنون میدانند که اگر دوباره این کار را انجام دهند، میتوانند از مجازات فرار کنند، بنابراین برداشت ما از درخواستهای ایران برای رسیدگی به این حملات این است که این یک درخواست کاملاً منطقی و موجه است و آژانس بینالمللی انرژی اتمی بایستی بر اساس آن عمل میکرد.
اوستینوف در پاسخ به سؤالی درخصوص پیشنویس قطعنامه اروپاییها در شورای حکام با توصیف آن با لفظ بسیار مخرب گفت: موضع ما در مورد مکانیسم ماشه مشخص است، سه کشور اروپایی هیچ حق قانونی برای توسل به آن نداشتند و ادعاهای آنها مبنی بر انجام این کار بهدلایلی که بارها در رایزنیهای رسمی ما در نیویورک بیان شده است، باطل و بیاعتبار است. مسئله دیگری که اسباب زحمت ماست این است که تروئیکای اروپایی در این بهاصطلاح راهبردی که در پیش گرفتهاند از داشتن هرگونه چشماندازی از هدف نهائیشان غافل ماندهاند، بهسختی میشود فهمید که آنها بهجز اعمال فشار چه میخواهند. در این زمینه، ادعاهای آنها در مورد «متعهد ماندن به دیپلماسی» کاملاً نامعقول
بهنظر میرسد.
این دیپلمات ارشد روسی درخصوص این سؤال که آیا خواستههای گروسی منصفانه است؟ خاطرنشان کرد: ما در شرایطی بهغایت پیچیده فعالیت میکنیم، برای نخستین بار است که با چنین وضعیتی در اجرای پادمانهای آژانس در یک کشور عضو آژانس مواجه هستیم. جامعه بینالمللی باید از دلایل و ریشههای این وضعیت آگاه باشد و بهطور کامل از ایران در پیگیری رویکردی عادلانه و منصفانه در آژانس در قبال این وضعیت فاجعهباری که ایران متحمل شده است، حمایت کند.
وی افزود: در عین حال، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تابع تعهدات قانونی کشورهای عضو و خود آژانس بر اساس توافقنامه جامع پادمان است. در این چارچوب، معتقدیم بسیار مهم است که مدیرکل پیش از نشست آبانماه شورای حکام، نگرانیهای امنیتی ایران را بهرسمیت بشناسد و آمادگی خود را برای تعامل با ایران بر مبنای توافقنامه جامع پادمان و قوانین داخلی ایران اعلام کند؛ قوانینی که بهباور او با یکدیگر در تضاد نیستند. این تعهد، پایهای امیدوارکننده برای ادامه گفتوگوها فراهم میآورد.
اوستینوف درخصوص تحلیل روسیه از شرایط فعلی گفت: ما بسیار نگران هستیم که سه کشور اروپایی و ایالات متحده در تلاشند تا در جلسه نوامبر (28 آبان) شورای حکام، قطعنامه دیگری علیه ایران تصویب کنند، این مسئله با این خطر همراه است که تمامی پیشرفتهای هستهای را که ایران و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای بازسازی اعتماد میان یکدیگر دست یافتهاند، از بین میبرد.
وی در این زمینه افزود: چنین تلاشهایی (بازسازی اعتماد) باید مورد حمایت و تقویت قرار گیرند، نه این که با یک اقدام تحریکآمیز دیگر تضعیف شوند. بهاحتمال زیاد در صورت تصویب قطعنامه چنین خواهد شد. با این حال، بهنظر میرسد کشورهای غربی نمیتوانند به منطق و تدوین یک استراتژی صحیح و واقعبینانه برای تعامل با ایران گوش فرا دهند. روسیه از تعامل مداوم بین تهران و دبیرخانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی استقبال میکند و ما از همه طرفها میخواهیم که با این روحیه عمل کنند و تمام انرژی خود را بر این تحولات مثبت متمرکز سازند.