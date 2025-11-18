شبکه آمریکایی در تحلیلی به قلم خبرنگار ارشد امنیت بین‌الملل خود نوشته است: حمله زمینی آمریکا به ونزوئلا با خودکشی فرقی ندارد.

حضور نظامی گسترده آمریکا در اطراف ونزوئلا، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله قریب‌الوقوع ارتش آمریکا به خاک ونزوئلا را تشدید کرده است. برخی رسانه‌ها و کارشناسان بر این باور هستند که آمریکا با افزایش فشارهای نظامی به دنبال این است که خود مادورو استعفا دهد یا ارتش ونزوئلا علیه وی کودتا کند اما اگر این جنگ شناختی جواب ندهد آمریکا گزینه ب خود که همان حمله و ترور مادور است را عملیاتی خواهد کرد. طی روزهای گذشته رسانه‌های آمریکایی بارها درباره عواقب حمله به ونزوئلا هشدار داده‌اند. فارن‌افرز هفته گذشته با اشاره به استقرار هزاران نیرو‌، جنگنده و ناو آمریکا در دریای کارائیب نوشته بود، سیاست تغییر رژیم از سوی آمریکا طی چند دهه گذشته هیچ‌گاه با موفقیت همراه نبوده است.

سی‌ان‌ان هم در گزارش جدیدی به قلم «نیک پیتون والش» خبرنگار ارشد حوزه امنیت بین‌الملل خود نوشته است: احتمال قریب‌الوقوع اقدام نظامی علیه ونزوئلا، کاخ‌سفید ترامپ را وارد عرصه‌ای از مداخله خارجی می‌کند که همیشه ادعا کرده از آن بیزار است. این اقدام، آمریکا را کاملاً در تضاد با درس‌های دو دهه تلاش‌های نظامی جمهوری‌خواهان و دهه‌ها تجربه منطقه‌ای پیشین قرار می‌دهد.

طبق این تحلیل، کمترین و محدودترین هدف آمریکا از اقدام نظامی (همان‌طور که خودش ادعا می‌کند)، متوقف کردن قاچاق موادمخدر است. اما این هدف با حملات هدفمند، به سختی به‌دست می‌آید زیرا ونزوئلا مرکز اصلی قاچاق موادمخدر نیست و این مسیر از کلمبیا آغاز می‌شود و در مرز آمریکا با مکزیک پایان می‌یابد و در بدترین حالت، ونزوئلا تنها یک‌دهم مشکل است، نه مرکز آن. دوم اینکه تجارت موادمخدر چنان سودآور است که هیچ اقدام نظامی واقعاً نمی‌تواند آن را متوقف کند و مشوق‌ها برای ادامه کار بیش از حد بزرگ هستند. منطق قاچاق این است که برای دریافت سهمی از میلیون‌ها دلارِ حاصل، حاملان حاضرند تقریباً هر کاری را در قبال چند هفته کار پرخطر انجام دهند؛ به‌ویژه آن‌که کوکائین آن‌قدر فراوان است که جای نگرانی چندانی باقی نمی‌گذارد.

تجربه شکست‌خورده

سی‌ان‌ان می‌افزاید: اگر هدف تغییر رژیم باشد چه؟ آیا آمریکا به‌دنبال آن است که با ایجاد شوک و وحشت، رئیس‌جمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو را وادار به فرار کند؟ طبق این تحلیل، یک‌سری حملات هوائی دقیق می‌تواند دارایی‌های کلیدی ارتش ونزوئلا شامل باندهای فرودگاه، پدافند هوایی، جت‌های تهاجمی سوخو-۳۰ و ‌تانک‌های تی-۷۲ روسی را نابود کند، اما احتمال اقدام نظامی علنی شده و برای مادورو فرصت کافی ایجاد کرده تا ارزشمندترین تجهیزاتش و همین‌طور سلسله مراتب سیاسی و حتی خودش را جابه‌جا کند. طبق این گزارش، سیاست آمریکا همچنین به حمایت مردمی نیاز دارد؛ همان مردمی که قرار است این سیاست بر آنها اعمال شود. اما چنین حمایتی به‌ندرت با شلیک موشک از ارتفاع ۳۰هزار پایی به‌دست می‌آید، همان‌طور که مخالفت گسترده مردم با اشغالگری نظامی در عراق و موارد مشابه نشان داده است.

اقدامی شبیه به خودکشی

به گزارش فارس، اما نویسنده درباره گزینه محبوب در سیاست نظامی آمریکا یعنی حمله زمینی می‌نویسد: رها کردن هزاران جوان آمریکایی در یک کشور ساحلی خشمگین ۳۰میلیونی، دو برابر مساحت کالیفرنیا، نقطه‌ مقابل وسواس ترامپ برای پایان دادن به جنگ‌ها و کاهش حضور جهانی ایالات‌متحده است از نظر لجستیکی هم این کار در حالی که فقط ۱۵هزار نیروی آمریکایی در حال حاضر در منطقه مستقر هستند، خودکشی محسوب می‌شود و این اقدام، خاطره تلخ عملیات ناکام خلیج خوک‌ها در کوبا را زنده می‌کند. در نتیجه‌گیری این تحلیل گفته شده که ارزیابی اهداف دولت ترامپ دشوار است، زیرا خودش عمداً در این زمینه شفاف نبوده است؛ اما در هر سناریویی، با دشمنی مواجه خواهد شد که انگیزه بسیار بیشتری برای وفق دادن خود دارد؛ گزینه‌های تغییر رژیم هم که طی ۲۵ سال گذشته یا حتی در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ شکست خورده‌اند. طبق این تحلیل، «شاید هم امید ترامپ این باشد که هیاهو و سروصدا-اگر خود آن هدف عملیات نباشد- به اندازه کافی پیام دهد که مادورو حاضر شود برای نجات جانش، توافقی انجام دهد و فرار کند. با این حال، مقامات ترامپ با تناقض سیاست خود مواجه هستند. اگر مادورو همان قاچاقچی و تروریست موادمخدری است که آنها می‌گویند، تصمیم او درباره فرار مطمئناً با این نقش پیچیده‌تر می‌شود، نه ساده‌تر و بدون شک افراد قدرتمند و خشنی وجود دارند که به ماندن او نیاز دارند».