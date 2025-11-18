فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۲۵۸۹
تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۷
سرویس کیهان » اخبار
هشدار پیونگ یانگ علیه تحرکات هسته‌ای همسایه جنوبی

خبرگزاری دولتی کره‌شمالی هشدار داد توافق هسته‌ای آمریکا و کره‌جنوبی «دومینوی هسته‌ای» به راه می‌اندازد.
کره‌شمالی هشدار داد که برنامه کره‌جنوبی برای ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای با تأیید آمریکا، اثر «دومینوی هسته‌ای» به راه خواهد انداخت. به گزارش «فارس» به نقل از «رویترز»، کره‌جنوبی و آمریکا، روز جمعه، به طور مشترک جزئیات توافق حاصل‌شده بین رئیس‌جمهور کره‌جنوبی «لی جائه میونگ» و رئیس‌جمهور آمریکا «دونالد ترامپ» در اجلاس ماه گذشته را منتشر کردند که شامل تعهدی برای خلع سلاح هسته‌ای کره‌شمالی بود. آمریکا همچنین چراغ سبز برای ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای تهاجمی توسط کره‌جنوبی را نشان داد، مسئله‌ای که سئول مدت‌ها به دنبال آن بود. خبرگزاری دولتی کره‌شمالی، سه‌شنبه، گفت: این توافق چهره واقعی اراده تقابل‌جویانه آمریکا و کره‌جنوبی برای خصومت‌ورزی با کره‌شمالی را آشکار کرد. این رسانه افزود که آن تعهد و رزمایش‌های مشترک توسط دو کشور، چالش‌های جدی برای امنیت کره‌شمالی ایجاد کرده و تنش‌های منطقه‌ای را تشدید می‌کند.

