سرقت اموال شگرد جدید درآمدزایی از پناهندگان

دولت انگلیس که همواره به‌دنبال سرکوب مهاجران و پناهجویان بوده، قصد دارد در ازای بررسی درخواست‌های پناهندگی، جواهرات و اشیای قیمتی پناهجویان را ضبط کند.

به گزارش خبرگزاری میزان، یکی از مقام‌های وزارت کشور انگلیس در تشریح جزئیات دیگری از تغییر‌های سیاست مهاجرتی این کشور، گفته که ممکن است جواهرات یا سایر اشیاء قیمتی پناهجویان برای پرداخت هزینه‌های رسیدگی به پرونده‌هایشان ضبط شود.

«الکس نوریس» از مقام‌های وزارت کشور انگلیس پیش از اعلام رسمی تغییر‌های گسترده در سیاست پناهندگی، اظهار کرد که اگرچه این شامل توقیف حلقه‌های ازدواج نمی‌شود، اما جواهرات بدون ارزش احساسی می‌توانند ضبط شوند.

این ایده، ایده دیگری است که توسط «شبانه محمود» وزیر کشور انگلیس از رویکرد سختگیرانه دانمارک در قبال پناهندگی، در تلاش برای کاهش تعداد پناهندگانی که به انگلیس می‌روند، گرفته شده است.

در حالی که محمود این تغییر‌ها را تنها راه برای دفع مهاجران اعلام کرده است، تعدادی از نمایندگان حزب کارگر از برخی از این ایده‌ها راضی نبوده و دست‌کم یک وزیر در شرف استعفا است.

نوریس از مصادره اموال قیمتی پناهندگان دفاع کرد و به اسکای‌نیوز گفت: در حال حاضر، مردم انگلیس سالانه میلیارد‌ها پوند پرداخت می‌کنند تا از کسانی که به دنبال پناهندگی هستند یا کسانی که درخواست‌ششان رد شده است، حمایت شود.

نوریس همچنین تأیید کرد که کشور‌هایی که از پذیرش اتباع پناهجو خودداری می‌کنند، ممکن است با تحریم‌های دیپلماتیک مانند محدودیت‌های ویزا مواجه شوند. آنگولا، نامیبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو به عنوان اهداف احتمالی معرفی شده‌اند.

وزیر کشور انگلیس پیش از این تایید کرد که اگر کشور پناهندگان دیگر خطرناک تلقی نشود، این افراد در معرض اخراج به کشور‌های خود قرار خواهند گرفت و وضعیت آنها هر ۳۰ ماه یک‌بار بررسی می‌شود، از جمله خانواده‌هایی که فرزندان خردسال در مدرسه دارند.