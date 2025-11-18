در قیامت یقهتان را میگیرم، اگر...(حدیث دشت عشق)
شهید مدافع حرم عارف کایدخورده، متولد ۲۴ مرداد ۱۳۷۱ بود. جوانی باوقار و خوش اخلاق
بود که به گفته نزدیکانش، آگاهانه و با مطالعه قدم در راه دین گذاشت و در این راه جان خود را فدا کرد؛ در حالی که در اوج جوانی قرار داشت و به دانشگاه نیز راه یافته بود اما شهادت را برگزید. عارف کایدخورده در زمینه هنر نیز سررشته داشت. وی در زمینه تئاتر فعالیت داشت و در تعزیه نقشآفرینی میکرد. ویدئویی از رجزخوانی زیبای این شهید، در حضور شهید حاج قاسم سلیمانی موجود است که گویای توانایی عارف، در روایتگری و هنر است.
عارف کایدخورده، روز ۲۷ آبان ۹۶ و همزمان با سالروز شهادت حضرت علی بن موسیالرضا(ع) در مقابله با تروریستهای تکفیری در شهر البوکمال استان دیرالزور سوریه به شهادت رسید. وصیتنامه کوتاه عارف بسیار قابل تامل و تفکر است: «پیرو ولایت فقیه و راه شهدا باشید؛ قیامت یقهتان را میگیریم اگر ولی فقیه را تنها بگذارید.» در یادداشت دیگری که به این شهید منسوب شده، آمده است: «میرویم به پیشواز گلولههایی که سینههایمان را سرد میکند از داغهایتان... و شما میمانید و دو چیز. اولی: خون ما و پیروی از ولایت فقیه دومی؛ دنیا و هوای نفستان. یادتان باشد؛ قیامت باید در چشمان تکتک شهدا زل بزنید و جواب بدهید.»