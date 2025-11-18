فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۲۵۷۴
تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
یادی از شهید مدافع حرم عارف کایدخورده

در قیامت یقه‌تان را می‌گیرم، اگر...(حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم عارف کایدخورده، متولد ۲۴ مرداد ۱۳۷۱ بود. جوانی باوقار و خوش اخلاق 
بود که به گفته نزدیکانش، آگاهانه و با مطالعه قدم در راه دین گذاشت و در این راه جان خود را فدا کرد؛ در حالی که در اوج جوانی قرار داشت و به دانشگاه نیز راه یافته بود اما شهادت را برگزید. عارف کایدخورده در زمینه هنر نیز سررشته داشت. وی در زمینه تئاتر فعالیت داشت و در تعزیه نقش‌آفرینی می‌کرد. ویدئویی از رجزخوانی زیبای این شهید، در حضور شهید حاج قاسم سلیمانی موجود است که گویای توانایی عارف، در روایتگری و هنر است.
عارف کایدخورده، روز ۲۷ آبان ۹۶ و همزمان با سالروز شهادت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) در مقابله با تروریست‌های تکفیری در شهر البوکمال استان دیرالزور سوریه به شهادت رسید. وصیت‌نامه‌ کوتاه عارف بسیار قابل تامل و تفکر است: «پیرو ولایت فقیه و راه شهدا باشید؛ قیامت یقه‌تان را می‌گیریم اگر ولی فقیه را تنها بگذارید.» در یادداشت دیگری که به این شهید منسوب شده، آمده است: «می‌رویم به پیشواز گلوله‌هایی که سینه‌هایمان را سرد می‌کند از داغ‌هایتان... و شما می‌مانید و دو چیز. اولی: خون ما و پیروی از ولایت فقیه دومی؛ دنیا و هوای نفستان. یادتان باشد؛ قیامت باید در چشمان تک‌تک شهدا زل بزنید و جواب بدهید.»

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

‌هابیل یا قابیل؟!(گفت و شنود)

اندک اندک جمع مستان می‌روند! (نکته)

کاری که بانک‌ها با اقتصاد کشور و مردم می‌کنند!(یادداشت روز)

پیروزی چشمگیر ائتلاف شیعیان در انتخابات پارلمانی عراق

روایت «رادان» از پرداخت 2 ساعته جریمه 11هزار میلیاردی یک باند قاچاق سوخت!

صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس تمام پیشرفت‌ها را از بین می‌برد

اخبار ویژه

چرا آمریکا از چین می‌ترسد؟ «مرشایمر» پاسخ می‌دهد

نقد برداشت‌های نادرست از روایت امام صادق(ع) در توجیه بی‌حجابی

ارگان کارگزاران چرا ارزیابی طیب‌نیا درباره ظریف را به یاد نمی‌آورد؟