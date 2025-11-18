هدررفت 1/7 میلیارد مترمکعب آب در صنایع

یک نماینده مجلس با انتقاد از بی‌توجهی صنایع به استفاده از آب برگشتی گفت: با وجود امکان بهره‌گیری از یک میلیارد و 774 میلیون مترمکعب آب، همچنان برای صنایع آب جدید اختصاص می‌یابد؛ توسعه گلخانه‌ها و آبیاری زیرسطحی نیز می‌تواند بخش مهمی از مشکلات را رفع کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمحمد سادات ‌ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: صنایع باید یک میلیارد و 774 میلیون مترمکعب آب برگشتی را مورد استفاده قرار دهند، اما این موضوع تاکنون محقق نشده است و همچنان برای این بخش آب جدید اختصاص داده می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویه موجود افزود: توسعه گلخانه‌ها و بهره‌گیری از آبیاری زیرسطحی از جمله اقداماتی است که وزارت جهاد کشاورزی باید با جدیت دنبال کند.

به‌گفته سادات ‌ابراهیمی، این مشکلات «کاملاً قابل رفع» است و با مدیریت صحیح می‌توان آنها را سامان داد.

گفتنی است در حالی که کشور با تنگنای شدید منابع آبی مواجه است، باید از همه ظرفیت‌های کشور استفاده کرد.

بر اساس گزارش‌های موجود، یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین راهکارها برای کاهش مصرف بی‌رویه آب در صنایع، بهینه‌سازی فرآیندهای تولید است. بسیاری از صنایع به دلیل استفاده از فناوری‌ها و روش‌های قدیمی و ناکارآمد، بخش زیادی از آب مصرفی خود را هدر می‌دهند. بازنگری و اصلاح این فرآیندها می‌تواند تأثیر چشمگیری در کاهش مصرف آب داشته باشد و به حفظ منابع طبیعی و کاهش هزینه‌های عملیاتی کمک کند.

برای مثال، در برخی صنایع، استفاده از سیستم‌های شستشو با آب زیاد به صورت سنتی رایج است که می‌توان آن را با روش‌های شستشوی خشک یا نیمه‌خشک جایگزین کرد تا مصرف آب تا حد قابل توجهی کاهش یابد. همچنین استفاده از تجهیزات پیشرفته مانند نازل‌های اسپری با طراحی بهینه که مقدار آب کمتری مصرف می‌کنند، از دیگر راهکارهای عملی به شمار می‌روند.

علاوه‌بر این، تغییر در نحوه مدیریت دما و فشار در فرآیندهای صنعتی نیز می‌تواند به کاهش مصرف آب کمک کند؛ زیرا تنظیم دقیق این پارامترها باعث کاهش تبخیر و از دست رفتن آب می‌شود.

در نهایت، آموزش کارکنان و فرهنگ‌سازی در سازمان برای رعایت نکات بهینه مصرف آب، مکمل مهمی در موفقیت برنامه‌های بهینه‌سازی فرآیندهای تولید است. با این اقدامات، صنایع می‌توانند به صورت پایدار مصرف آب خود را کاهش داده و همزمان بهره‌وری و کیفیت تولید را افزایش دهند.

نگهداری منظم تجهیزات کارخانه‌های صنعتی به اطمینان از عملکرد صحیح همه چیز کمک می‌کند و از هدر رفتن آب در اثر استفاده نادرست یا فرسودگی جلوگیری می‌کند.

یکی از راهکارهای بسیار مؤثر در کاهش مصرف آب در صنایع، استفاده از سیستم‌های آب چرخشی یا Closed-Loop است. این سیستم‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که آب مصرفی در فرآیندهای تولید پس از تصفیه و پالایش مجدد، دوباره به چرخه تولید بازگردانده شود و به این ترتیب نیاز به آب تازه کاهش چشمگیری پیدا می‌کند.

در سیستم آب چرخشی، پساب‌های صنعتی جمع‌آوری شده و تحت فرآیندهای تصفیه پیشرفته قرار می‌گیرند تا ناخالصی‌ها و ذرات معلق حذف شوند. سپس آب تصفیه شده، به عنوان منبع آب ورودی برای همان فرآیند یا بخش دیگری از خط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این چرخه تکرار شونده، مصرف آب را به حداقل رسانده و از هدررفت منابع آبی جلوگیری می‌کند.