حمایت دوباره زوج مشهور‌ هالیوودی از فلسطین

خواکین فینیکس و رونی مارا، زوج مشهور‌ هالیوودی، بار دیگر با پیوستن به یک پروژه مستقل فلسطینی از سینمای این سرزمین حمایت کردند. این دو بازیگر سرشناس به عنوان تهیه‌کننده اجرائی به فیلم کوتاه «خوشحالم که الان مُردی» اضافه شده‌اند؛ اثری ۱۳ دقیقه‌ای به کارگردانی توفیق برهوم که امسال نخل طلای بهترین فیلم کوتاه جشنواره کن را از آن خود کرد.

این فیلم درامی درباره دو برادر است که پس از سال‌ها به جزیره کودکی خود بازمی‌گردند و با رازهای پنهان و زخم‌های قدیمی مواجه می‌شوند. فینیکس درباره دلیل همکاری‌اش گفت: «این فیلم با خاطرات و آسیب‌ها به گونه‌ای روبه‌رو می‌شود که امروز بسیار ضروری است. افتخار می‌کنم بخشی از آینده آن باشم.» مارا نیز تأکید کرد: «قدرت احساسی فیلم از همان لحظه نخست با من ماند.»

توفیق برهوم، کارگردان فیلم، از همراهی این دو چهره جهانی ابراز خرسندی کرد و گفت این همکاری می‌تواند به دیده‌شدن بیشتر اثر کمک کند.

فینیکس و مارا قرار است در برنامه‌های رسانه‌ای و معرفی جشنواره‌ای فیلم حضور فعال داشته باشند. «خوشحالم که الان مُردی» به‌طور مشترک توسط کیدام فرانسه و فاس پروداکشنز یونان تهیه شده و قرار است به‌زودی در جشنواره فیلم دوحه نیز نمایش داده شود.

این نخستین همکاری این زوج با سینمای فلسطین نیست؛ آنها پیش‌تر نیز به عنوان تهیه‌کننده اجرائی در درام غزه‌ای «صدای هند رجب» مشارکت داشتند.