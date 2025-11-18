همزمان با ایام شهادت و سوگواری حضرت فاطمه زهرا‌(س) نمایش‌های سراسر کشور برای ۲ شب روی صحنه نمی‌روند.

همزمان با ایام شهادت و سوگواری حضرت فاطمه زهرا‌(س) نمایش‌های سراسر کشور از اذان مغرب روز یکشنبه دوم آذر تا پایان روز دوشنبه سوم آذر به صحنه نمی‌روند. در این ایام، فقط نمایش‌های مناسبتی و دینی با رعایت مقررات شورای ارزشیابی و نظارت و همچنین مقررات سالن‌های اجرا، روی صحنه میزبان تماشاگران می‌شوند. اجرای دوباره نمایش‌ها، از روز سه‌شنبه چهارم آذر از سر گرفته می‌شود. این تصمیم در راستای احترام به مناسبات مذهبی و حفظ فضای معنوی ایام سوگواری اتخاذ شده است.