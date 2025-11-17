ننگ این قبیلهگرایی بر پیشانی مدعیان اصلاحات میماند
انتصاب رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با حکم پزشکیان که اصلاحطلبان او را از قبیله خود نمیدانند، سندی محکم در اثبات سه دهه ادعای منتقدان اصلاحات درباره قبیلهگرایی آنان است.
به نوشته روزنامه جوان؛ قبیلهگرایی اصلاحطلبان، سزاوار سرزنش و تقبیح است. حکم اسماعیل سقاب اصفهانی، چنان اصلاحطلبان مدعی حمایت از دولت را برآشفته و عصبانی کرده، که گویی دکتر پزشکیان مرتکب ذنب لایغفر شده و تصمیمی ابلیسی گرفته است. آن هم تنها به این دلیل که منصوب رئیسجمهور، جوانی به قول اصلاحطلبان «برکشیده از دولت شهید رئیسی» است! همین قدر وقیح، قبیلهگرا، نژادپرستانه و بیپروا. آنها نه تنها جانب احترام به تصمیم دکتر پزشکیان را نگرفتند که بعضاً به نشانه اعتراض به این تصمیم، از مناصب دولتی استعفا کردند. فیاض زاهد عضو شورای اطلاعرسانی دولت و از اشخاص حاضر در تعیین ترکیب کابینه، از جمله آنها بود. او زمان انتخابات چندینبار برای پزشکیان بغض کرد. برخی استعفای فیاض زاهد را صوری و در پی عزل او با دستور عارف میدانند.
روزنامه سازندگی ارگان حزب سازندگی هم نوشت: «آقای سقاب اصفهانی، در اوایل سال ۱۴۰۲ با حکم رئیسی به عنوان دبیر ستاد راهبردی تحول و مسئول رصد و پایش سند تحول دولت سیزدهم منصوب شد. همین فرد اکنون با حکم مسعود پزشکیان وظیفه سیاستگذاری درباره بهینهسازی مصرف سوخت را برعهده گرفته است.» گویی اعتماد مرحوم رئیسی به سقاب اصفهانی را باید به حساب ضعف و شایسته نبودن او گذاشت.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات هم مدعی شد این انتصاب خلاف نهجالبلاغه است!
اما الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت بدون اشاره صریح به هجمههای سازمانیافته به دولت، پاسخ حامیان قبیلهگرای دولت را اینگونه داد: «از همان روز نخست، تلاشهای گستردهای آغاز شد تا دولت را ناکارآمد نشان دهند، بیدولتی و بیتصمیمی را تبلیغ کنند. این روند از شبکههای بیرونی استارت خورد و متأسفانه برخی از دوستان منتقد ناانصاف در داخل نیز، ناخواسته به آن دامن زدند».
در این میان البته بودند اشخاصی با پایگاه فکری اصلاحطلبی که علیه قبیلهگرایی جریان اصلاحات برآشفته شدند و هجمهها علیه دولت و شخص رئیسجمهور را دعوایی کاسبکارانه توصیف کردند. محمدجواد آذری جهرمی در حمایت از تصمیم رئیسجمهور نوشت: «جوان با دانش و انگیزهمند و مخالف ما در انتخابات، شرف و ارجحیت دارد بر پیرمردهای بیخاصیت و ظاهراً هم جهت با ما در انتخابات، که با کسب زوری کرسیهای مدیریت کلان، دولت را منفعل و ناکارآمد کردند! کشور را کارآمد اداره کنید نه بیخاصیت»!
احمد زیدآبادی، هم در حمایت از تصمیم دکتر پزشکیان نوشت: «اعتراضها عمدتاً بدین دلیل است که آقای سقاب را برکشیده مرحوم سید ابراهیم رئیسی میدانند. این نوع نزاعهای سیاسی هم گمکردن راه و هم گمراهکردن جامعه است! این بحثی گمراهکننده و تا حدی هم خجالتآور است، چون کل ماجرا را نزد مردم جنگ بر سر مناصب و مکاسب نشان میدهد... اصولاً طاعونسازی از گرایش جناحی افراد، هم غیراخلاقی و هم مغایر حقوق شهروندی است».