سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی روز یکشنبه 25 آبان 1404 و در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران به بررسی سیاست‌های آمریکا و اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران پرداخت و تأکید کرد که هیچ نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ایران مشاهده نمی‌شود.

خرازی گفت: «ما هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه تحولی در دیدگاه آقای ترامپ رخ داده باشد، مشاهده نمی‌کنیم. اگر واقعاً به این دیدگاه برسد که باید تعامل مثبت و مبتنی بر مذاکره واقعی داشته باشد، ما هم استقبال خواهیم کرد، اما هنوز چنین رویکردی دیده نشده است.»

وزیر خارجه پیشین ایران افزود: «اگر آمریکا بر اساس احترام متقابل و اصل برابری وارد گفت‌وگو شود و به این پرسش پاسخ دهد که چرا تجاوزی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داد؛ تجاوزی که هیچ مبنای قانونی نداشت و طبیعتا اگر نتوانند این حرکت خود را توجیه کردند، باید عواقب آن را هم بپذیرند. تنها در چنین فضائی امکان گفت‌وگو و رسیدن به نتیجه وجود دارد.»

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی همچنین درباره روابط با اروپا اظهار داشت: «این اروپایی‌ها هستند که باید رویکرد خود را تغییر دهند تا روابط عادی‌تری با ما داشته باشند. متأسفانه آن‌ها از ابتدا رویکرد منفی در پیش گرفتند، در حالی که ما در حال گفت‌وگو بودیم.»

به گزارش ایسنا، خرازی با اشاره به دوران خدمت خود به‌عنوان وزارت خارجه یادآور شد: «در همان زمان، ما در حال مذاکره بودیم اما آن‌ها اقدامی کردند که ما را ناگزیر ساخت تعلیق را بشکنیم و غنی‌سازی را آغاز کنیم، زیرا به تعهدات خود عمل نکردند. حتی در دوران برجام نیز تعهداتشان را اجرا نکردند و تحریم‌ها را برنداشتند. بنابراین باید رویکرد خود را تغییر دهند تا بتوانند مشکلاتشان با ایران را حل کنند.»