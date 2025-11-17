مذاکره مسلح!(گفت و شنود)
گفت: آقای خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجه در حاشیه کنفرانس بینالمللی دیروز گفته است؛«در حالی که آمریکا تمامی سلاحهای نظامی خود را علیه کشورهای دیگر به کار گرفته دیگر این مذاکره بیطرفانه نیست».
گفتم: احسنت. هزاران آفرین صد بارکالله. وقتی آمریکا وسط مذاکره دست به حمله نظامی میزند و در گذشته هم به هیچ عهد و پیمانی عمل نکرده است، مذاکره چه توجیهی دارد؟!
گفت: البته ایشان گفته است؛ «اگر روزی قرار باشد در چارچوب شرایطی که گفته شده مذاکره با ایالات متحده اتفاق بیفتد قطعاً یک مذاکره مسلح است»!
گفتم: مذاکره مسلح! دیگر چه نوع مذاکرهای است؟! به حق چیزهای نشنیده!
گفت: بالاخره این آقایان از مذاکره دست برنمیدارند و هر دفعه با یک پوشش جدید آن را مطرح میکنند! «مذاکره مسلح»! هم یکی از همین پوششهاست.
گفتم: طرف از لپه بدش میآمد. در یک میهمانی برایش دلمه بادمجان آوردند. وقتی پوست بادمجان را کنار زد و چشمش به لپهها افتاد، صاحبخانه را صدا کرد و گفت؛ فکر کردی اگر پالتو تنش کنی نمیشناسمش؟!