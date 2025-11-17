عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا از نقش «موساد» در پرونده «جزیره فحشا» میگوید
سرویس خارجی-
اینبار عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در اظهارات مهمی، نقش موساد در پرونده «جزیره فحشای آپستین» را تأیید کرد.
سایه پرونده جزیره فحشای آپستین همچنان بر سر ترامپ سنگینی میکند. تا پیش از این ترامپ در مقابل انتشار اسناد مربوط به این پرونده مقاومت میکرد. اما ظاهراً از دیروز وی با عقبنشینی از مواضع قبلی خود از جمهوریخواهان کنگره خواسته است به انتشار پروندههای مربوط به جفری آپستین مجرم جنسی محکومشده رای دهند. وی در اینباره در شبکه اجتماعیاش موسوم به «تروثسوشال» نوشت: «جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا باید به انتشار پرونده آپستین رای دهند زیرا ما چیزی برای مخفیکردن نداریم. اکنون وقت آن رسیده تا از حقهای که دیوانگان چپ رادیکال علیه موفقیت بزرگ جمهوریخواهان از جمله پیروزی اخیر ما در برابر تعطیلی دولت توسط دموکراتها مطرح کردند، عبور کنیم».
ترامپ گفته است که قبل از محکومیت آپستین ارتباطش با او را قطع کرده است اما 20هزار سندی که از این پرونده هفته گذشته از سوی دموکراتها منتشر شد، نشان داد که ترامپ از کارهای کثیف وی خبر داده است. این تغییر موضع در حالی رخ میدهد که دموکراتها و بخشی از جمهوریخواهان در حال پیشبرد طرحی هستند که وزارت دادگستری را مجبور میکند اسناد بیشتری در رابطه با پرونده آپستین را منتشر کند. برخی گزارشها حاکی از آن است که حمایت لازم برای تصویب این طرح در مجلس نمایندگان فراهم شده، اما سرنوشت آن در سنا همچنان نامشخص است. براساس طرح پیشنهادی، وزارت دادگستری باید تمامی پروندهها، مکاتبات و اطلاعات مرتبط با آپستین را منتشر کند؛ از جمله اطلاعات مربوط به تحقیقات درباره مرگ او در زندان فدرال. تنها بخشهایی که به هویت قربانیان یا تحقیقات جاری مربوط باشد، میتواند حذف شود.
تأیید دوباره نقش موساد
یکی از ابعاد اصلی این پرونده نقش رژیم صهیونیستی و سازمان جاسوسی موساد در آن است. اسناد و شواهد نشان میدهد که موساد از آپستین برای اعمال نفوذ در بین مقامات آمریکایی اعم از دموکرات و جمهوریخواه که به جزیره وی رفتوآمد میکردند، استفاده کرده است. براساس گزارش «دیلیمیل»، همکاری آپستین با موساد به زمانی برمیگردد که «ایهود باراک»، نخستوزیر سابق رژیم اسرائیل با او رابطه دوستانه داشت. طبق اسناد منتشرشده از سوی «والاستریتژورنال»، ایهود باراک و آپستین حداقل ۳۶بار با هم ملاقات کرده و این درست زمانی است که دختران کمسنوسال وارد جزیره شخصی آپستین شدهاند. گفته میشود انگیزه این ارتباط، ایجاد شبکهای از دختران بود که به نفع رژیم اسرائیل جاسوسی کرده و از سیاستمداران آمریکایی اطلاعات لازم را به سرقت ببرند. موساد تصاویر و فیلمهایی از مقامات آمریکایی با این کودکان دارد و از طریق همین اسناد از ترامپ گرفته تا بیل کلینتون را مجبور کرده است که در راستای منافع رژیم صهیونیستی حرکت کنند.
انتشار دوباره و قطرهچکانی اسناد مربوط به پرونده آپستین، بار دیگر نقش رژیم صهیونیستی را در این پرونده برجسته کرده است. «کندیس اونز» محافظهکار ضد جنگ آمریکایی در این زمینه هفته پیش گفته بود: «اسرائیل با اطلاعرسانی قطرهچکانی از مشارکت ترامپ در پرونده فاحشهخانه موساد در آمریکا، در حال باجگیری از ترامپ است.» به گفته وی «آنها در روز روشن از رئیسجمهور دونالد ترامپ اخاذی میکنند. انتشار آهسته ایمیلها عمدی است. حالا ترامپ هرچه میخواهند به آنها میدهد. برای کسانی که با فهم سرنخهای مسئله مشکل دارند، آنها یعنی همان اسرائیل، که جفری آپستین برای آن کار میکرد. این نحوه اداره کشور توسط اسرائیل ماست.»
در ادامه این افشاگریها درباره نقش موساد در پرونده، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا «مارجری تیلورگرین» نیز اعلام کرد که علت مقاومت دونالد ترامپ برای منتشر نکردن اسناد پرونده جفری آپستین، فشار اسرائیل و لابی آن است. او که مورد غضب ترامپ قرار گرفته، در مصاحبه با سیانان روی این موضوع که آپستین عامل موساد و اسرائیل بوده، دست گذاشت.رئیسجمهور آمریکا اخیراً علیه این عضو جمهوریخواه کنگره که از چهرههای شاخص جنبش «آمریکا را دوباره با عظمت کنید» بود، موضع گرفت و گفت که «دیگر از مارجری دیوانه» حمایت نمیکند.
«مارجری تیلور گرین» پیش از این گفته بود که لابی اسرائیل در آمریکا و پرونده جفری آپستین باعث شد که ترامپ او را قربانی کند. حالا او در مصاحبه با شبکه سیانان گفت که یک دولت خارجی ممکن است ترامپ را تحت فشار قرار دهد تا پرونده جفری آپستین را مخفی نگه دارد. به گزارش فارس، «گرین» در پاسخ به سؤال مجری سیانان درباره اینکه منظورش از اینکه لابی آیپک و پرونده آپستین عامل تنشها در روابط او و ترامپ بود، اینطور جواب داد: «فکر میکنم سؤال درست این است که آیا جفری آپستین برای اسرائیل کار میکرد؟» گرین با استناد به ایمیلهای منتشرشده توسط کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا که نشاندهنده روابط آپستین با ایهود باراک نخستوزیر اسبق اسرائیل است، گفت: «فکر میکنم سؤالی که بسیاری از آمریکاییها میپرسند این است که آیا آپستین برای اسرائیل کار میکرده است یا خیر.»
نماینده جمهوریخواه ایالت جورجیا سپس تصریح کرد: «ما شاهد بودیم که او (آپستین) با آنها معاملات تجاری انجام میداد، همچنین معاملات تجاری که دولت اسرائیل را درگیر میکرد و به نظر میرسد به آژانسهای اطلاعاتی آنها منجر به این معاملات شده است.» گرین اعلام کرد که اسرائیل با تحت فشار قرار دادن ترامپ در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر پروندههای مربوط به آپستین است. او در پاسخ به سؤالی درباره تنشهای اخیرش با ترامپ گفت: «متأسفانه، همهچیز به پروندههای آپستین ختم شده است و این تکاندهنده است». عضو کنگره آمریکا سخن اخیر ترامپ که او را «خائن» توصیف کرد، «دردناک» خواند و هشدار داد: «این نوع کلماتی که استفاده میشود میتواند مردم را علیه من برانگیزاند و جان مرا به خطر بیندازد. من معتقدم که کشور ما شایسته شفافیت در این پروندهها (جفری آپستین) است.»
رئیسجمهور طماع
اما در یک افشاگری تازه، رسانهها اعلام کردند که تغییر نظر ترامپ در مورد سوئیس و عقبنشینی از تعرفهها بر ضد این کشور به دلیل دریافت رشوه از سوئیس بوده است. به گزارش مهر به نقل از روسیاالیوم، سوئیسیها که از طمعورزی بینهایت دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا آگاه هستند، تصمیم گرفتند بعد از شکست مذاکرات رسمی به جای اعزام یک تیم سیاسی به آمریکا گروهی از تاجران را روانه این کشور کنند. براساس این گزارش، مسئولان سوئیسی رؤسای شرکتهای معروفی مانند «رولکس» و «ریچمونت» و همچنین «امکیاساسای» را برای دیدار با ترامپ انتخاب کردند. آنها در این نشست هدایای گرانقیمت که مخصوص ترامپ طراحی شده بود را به وی دادند؛ هدایایی نظیر شمش طلای یک کیلوگرمی با اعداد ۴۵ و ۴۷ که روی آن حکاکی شده بود، در اشاره به دورههای ریاستجمهوری قبلی و فعلی ترامپ و همچنین یک ساعت لوکس رولکس. براساس این گزارش، ترامپ بهشدت با دیدن با هدایا ذوقزده شد، به طوری که یکی از مسئولان دولت وی گفت که هدایای سوئیس بر هدیه شرکت اپل پیشی گرفت! در نهایت ترامپ با دریافت این هدایا تصمیم گرفت تعرفههای گمرکی کالاهای سوئیسی را از ۳۹درصد به ۱۵درصد کاهش دهد.