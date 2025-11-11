فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) با اشاره به افزایش قدرت جنگ متقارن و همترازِ نیروی دریایی سپاه گفت: آمادگی تقابل با هر تهدیدی برای حفاظت و حراست از مرز‌های خود را داریم.

سردار سرلشکر علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) در بازدید از جزایر نازعات نیروی دریایی سپاه، آمادگی و توان رزم این نیرو را مورد ارزیابی قرار داد.

سرلشکر عبداللهی در جریان این بازدید اظهار داشت: هدف از این بازدید بررسی وضعیت آمادگی نیروی دریایی سپاه بود که الحمدلله در جزایر و سواحل دریایی در بخش‌های مختلف اقدامات خوبی صورت گرفته است.

به گزارش دفاع‌پرس، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) عنوان کرد: امکانات و قابلیت‌های جدید و به‌روز وارد نیروی دریایی سپاه شده و توانمندی نیرو را نسبت به گذشته بالا‌تر برده و قدرت جنگ متقارن و هم‌تراز را در این نیرو افزایش داده است.

وی با بیان اینکه آمادگی تقابل با هر تهدیدی برای حفاظت و حراست از مرز‌های خود را داریم، افزود: امنیت در همه جزایر و سواحل کشور عزیزمان ایران برقرار است و بیش از گذشته، شاهد آمادگی یگان‌های عملیاتی برای برقراری امنیت مرز‌های آبی و خاکی کشورمان به ویژه تنگه هرمز و آب‌های خلیج‌فارس هستیم.

سرلشکر عبداللهی با تأکید بر اینکه آمادگی‌ها در شرایط بسیار خوبی است، گفت: به برکت نیروی انسانی با انگیزه و با روحیه بالا در نیرو‌های مسلح از هر زمان دیگری توانمندتر هستیم و قابلیت‌های رزمی نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است.