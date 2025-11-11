چرا انقدر زود؟!(گفت و شنود)

گفت: مشکلات موجود راه‌حل‌های کارشناسانه و داخلی دارند. فقط باید دستی از آستین همت مسئولان و دست‌اندرکاران بیرون بیاید تا کاری کارستان صورت پذیرد.

گفتم: اگر با میدانداری دلار برای تعیین قیمت‌ها مقابله شود، ارزهای صادراتی که یک قلم آن ۹۶ میلیارد دلار است بازگردانده شود‌، دست واسطه‌ها و دلال‌ها از بازار کالا قطع شود‌، پیگیری جدی ثروت‌های باد‌آورده با عنوان از کجا آورده‌ای؟ صورت پذیرد، از اسراف و تبذیر و ریخت و پاش‌های غیر‌ضروری جلوگیری شود، شرکت‌های دولتی زیانده را تعطیل کنند، با رانت‌خواری و‌... برخوردهای سخت و پشیمان‌کننده صورت پذیرد، بسیاری از مشکلات اقتصادی حل

خواهد شد.

گفت: پس چرا برخی از مسئولان به جای آن که همه تلاش خود را برای حل مشکلات به میدان بیاورند، ابراز ناتوانی و نمی‌شود

و‌... می‌کنند؟!

گفتم: مدیری به کارمندش گفت؛ با شما کاری داشتم، زنگ زدم ولی با این که اوایل شب بود گفتند خوابیده‌ای! چرا شب‌ها انقدر زود می‌خوابی؟ گفت؛ چون هرچه کردم که صبح‌ها زود بیدار شوم، نتوانستم، تصمیم گرفتم اقلاً شب‌ها زود بخوابم که جبران شده باشد!