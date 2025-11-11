سرویس خارجی-

آیا پس از قتل‌عام ساکنان شهر «الفاشر» نوبت کردفان است که شاهد یک فاجعه باشد؟! نیروهای واکنش سریع اعلام کرده‌اند که در حال بسیج نیرو برای حمله به شهری محاصره‌شده در غرب «کردفان» هستند!

نیروهای واکنش سریع در سودان، که از حمایت گسترده امارات، انگلیس و رژیم صهیونیستی برخوردارند، در جریان جنگ داخلی این کشور از فروردین ۱۴۰۲ (آوریل ۲۰۲۳) تاکنون مرتکب جنایات هولناکی شده‌اند؛ از جمله در شهر الفاشر، جایی که پس از تصرف این شهر در اوایل آبان ۱۴۰۴ (اوایل نوامبر ۲۰۲۵)، شبه‌نظامیان وابسته به این نیروها، صدها غیرنظامی را در بیمارستان اصلی شهر و... به طرز وحشیانه‌ای کشتند، اجساد قربانیان را در گورهای ‌جمعی دفن کردند یا سوزاندند، و با شلیک مستقیم، حملات پهپادی و زیر گرفتن با کامیون‌ها، قتل‌عام گسترده‌ای را علیه ساکنان بی‌دفاع به راه انداختند که به «نسل‌کشی» تعبیر شده است. افزون بر این، این نیروها در دیگر مناطق دارفور و خارطوم، اعدام‌های دسته‌جمعی هزاران نفر را در

دو روز انجام دادند، به تجاوز سیستماتیک علیه زنان و کودکان پرداختند، و روستاها را به آتش کشیدند تا کنترل معادن طلا و... را برای حامیان خارجی خود تثبیت کنند، جنایاتی

که توسط سازمان‌های حقوق بشری به عنوان جنایات جنگی محکوم شده است.

آیا نوبت منطقه کردفان است؟!

حالا نیروهای واکنش سریع در ویدئویی که در کانال تلگرام خود منتشر کرده‌اند، اعلام کردند که در حال اعزام «نیروی بزرگی به سمت بابنوسه»، شهری بزرگ در استان کردفان غربی در مرکز سودان، برای تصرف لشکر ۲۲ ارتش مستقر در آنجا هستند. این ویدئو نشان می‌داد که نیروها و سربازان خود در کردفان غربی را به عنوان سربازانی نشان می‌دهند که قول تصرف لشکر ارتش در بابنوسه را ​​می‌دهند. یک منبع نظامی به «الجزیره» گفت که واکنش سریع، روز دوشنبه، چندین ساعت مقر این لشکر را با توپخانه و پهپاد گلوله‌باران کرده است. نیروهای واکنش سریع بیش از یک سال است که بابنوسه را ​​محاصره کرده‌اند و نیروهای ارتش در این شهر از طریق ارسال هوایی، نیروهای کمکی دریافت می‌کنند. در مقابل، «یاسر العطا»، معاون فرمانده ارتش سودان اظهار داشت که «عبدالفتاح البرهان»، فرمانده کل ارتش و رئیس شورای حاکمیتی این کشور، دستور پیشروی به سمت غرب، به سمت منطقه دارفور را داده است. العطا افزود که اقدامات فعلی در پاسخ به اراده مردم و نهاد نظامی آنها صورت می‌گیرد و تأکید کرد که ارتش به دنبال جنگ نیست، بلکه برای امنیت و سلامت ملت تلاش می‌کند.

از سوی دیگر، «منی آرکو میناوی»، فرماندار دارفور، متعهد شد که برای آزادسازی سودان به سمت غرب حرکت کند. «الباشا تبیک»، مشاور فرمانده نیروهای واکنش سریع، اظهارات ارتش را بازتولید رویکرد قدیمی مبتنی بر منطق جنگ و دستاوردهای سیاسی دانست و خواستار یک اتحاد ملی واقعی شد که راه‌حل‌های سیاسی برای رسیدگی به ریشه‌های بحران ارائه دهد! دولت سودان در حال انجام مشاوره‌های عمیق با گروهی منتخب از کارشناسان و مشاوران حقوقی است تا برای مرحله بعدی نبرد حقوقی خود با امارات آماده شود. سودان از طریق شکایات رسمی ثبت‌شده در سازمان ملل، دادگاه کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری، امارات را به حمایت، تأمین مالی و مسلح کردن گروه‌های مسلح غیرقانونی که مرتکب نسل‌کشی می‌شوند، متهم می‌کند. یک کمیته حقوقی سودان در حال حاضر در حال بررسی طرح مجدد شکایتی علیه امارات براساس شواهد نوظهوری است که در شکایت قبلی وجود ندارد، به ویژه در مورد نسل‌کشی انجام‌شده توسط نیروهای واکنش سریع در دارفور و برخی از شهرهای سودان مرکزی. نیروهای واکنش سریع سودان پس از نبردهای شدید با ارتش سودان، کنترل کامل خود را بر الفاشر، پایتخت دارفور در غرب سودان، اعلام کردند. در پایان گفتنی است، منابع متعدد سودانی و معدنچیان مناطق مرزی سودان، لیبی و مصر گزارش می‌دهند که نیروهای واکنش سریع طی ماه گذشته، تمامی معادن طلای منطقه را تصرف کرده و کارگران را مجبور به ترک محل کار خود نموده‌اند. این تحولات همزمان با عقب‌نشینی تدریجی ارتش سودان و نیروهای هم‌پیمانش

از ایالت‌های شمالی این کشور صورت گرفته است. «ابراهیم هارون محمد»، یکی از معدنچیان، اعلام کرد که نیروهای واکنش سریع 36 سایت معدنکاری دستی را که مقادیر قابل‌توجهی طلا تولید می‌کردند، به تصرف درآورده‌اند. وی افزود که بسیاری از معدنچیان

دیگر نیز به دلیل ترس از دستگیری و آزار و اذیت، از ترس نیروهای واکنش سریع، محل کار خود را ترک کرده و صدها نفر از آنان به سمت مرزهای مصر متواری شده‌اند. حدود 15هزار معدنچی در مثلث مرزی مشغول به کار بودند که این تعداد بخشی از جمعیت دو میلیون نفری فعال در حوزه معدن در سودان را تشکیل می‌دهند.