حکم قصاص قاتل پزشک یاسوجی در ملاءعام اجرا شد
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از اجرای حکم قصاص نفس قاتل پزشک متخصص قلب یاسوجی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، حکم قصاص نفس قاتل دکتر داودی پزشک متخصص قلب و عروق که در شامگاه بیست و یکم آبانماه سال ۱۴۰۳ در شهر یاسوج و در مسیر بازگشت به منزل به قتل رسیده بود، صبح سهشنبه بیستم آبانماه در ملاءعام در شهر یاسوج اجرا شد.
دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در رابطه با این پرونده گفت: از لحظه اطلاع از وقوع جنایت در شامگاه ۲۱ آبانماه سال گذشته، اقدامات قضائی، انتظامی و امنیتی برای دستگیری قاتل به عمل آمد و در کمتر از ۱۴ ساعت، این فرد دستگیر و فرآیند رسیدگی قضائی با قاطعیت، دقت و خارج از نوبت آغاز و در هفدهم آذر ۱۴۰۳ کیفرخواست این پرونده صادر شد.
سید وحید موسویان افزود: پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان پس از بررسی کارشناسی تمام ادعاهای متهم و احراز سلامت روان با حضور وکیل وی رسیدگی و حکم قصاص قاتل صادر شد. پس از تأیید حکم صادر در دیوان عالی کشور، با درخواست اولیایدم، حکم صادره اجرا شد.
وی ادامه داد: اجرای این حکم، پیامی برای افرادی است که بخواهند امنیت جامعه و شهروندان را مخدوش نمایند.