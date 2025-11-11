رضایی: حال تیم ملی والیبال نشسته خوب نیست

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته مردان با بیان این که حال و روز والیبال نشسته خوب نیست، گفت: از مسئولان وزارت ورزش، فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک این خواهش را دارم اگر می‌خواهند تیم در قهرمانی جهان سهمیه پارالمپیک لس‌آنجلس را از دست ندهد به این تیم توجه کنند و برنامه‌ها را قوی‌تر پیاده کنند.

هادی رضایی در پاسخ به این پرسش که از دست دادن رنکینگ یک دنیا پس از سالها صدرنشینی چقدر می‌تواند زنگ خطری برای والیبال نشسته ایران باشد؟ اظهار کرد: در این زمینه من نباید پاسخگو باشم بلکه باید فدراسیون، کمیته ملی پارالمپیک و وزارت ورزش پاسخگو باشند، نرفتن به مسابقات تبعات خاص خود را دارد که مهم‌ترین آن از دست دادن رنکینگ یک جهان است.

او ادامه داد: ما با شرکت نکردن در مسابقات آسیایی ‌هانگژو چین و مسابقات جهانی آمریکا ۱۵۰۰ امتیاز از دست دادیم که البته این موضوع برای من اهمیت زیادی ندارد و قابل جبران است. چیزی که اهمیت دارد این است تیمی که قهرمان جهان است باید برنامه‌اش درست انجام شود و بر مبنای برنامه‌ای که کادر فنی می‌دهد، برنامه‌ریزی شود از جمله؛ اردوها، دعوت از تیم‌های خارجی و رفتن به تورنمنت‌های بین‌المللی که همگی باید به درستی انجام شود متاسفانه ما در حال عقب افتادن از برنامه‌ریزی فنی برای آینده هستیم و باید فکر اساسی در این زمینه صورت بگیرد.

وی افزود: آیا تیمی که ۴۰ سال بلامنازع قهرمان جهان است و بیش از ۳۰ سال رنکینگ یک دنیا را داشت نیاز به یک بودجه کافی برای اعزام و حضور در سطح یک دنیا را دارد یا خیر؟ آیا برنامه‌ریزی آن به درستی انجام می‌شود؟ حالا رنکینگ یک دنیا را از دست دادیم باید به خاطر این مسئله ماتم بگیریم و ناراحت شویم یا باید ببینیم برای آینده چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم. آیا درست هزینه و سرمایه‌گذاری می‌کنیم، اردوهای تیم ملی به درستی برگزار می‌شود، سفرهای تدارکاتی برای تیم ملی پیش‌بینی می‌شود؟

رضایی در پایان با بیان این که حال و روز والیبال نشسته ایران خوب نیست، تصریح کرد: مسئولان فدراسیون، کمیته ملی پارالمپیک و وزارت ورزش همه بزرگ و عزیز هستند. لطفا اگر می‌خواهید قهرمانی جهان والیبال نشسته مردان تداوم داشته باشد یک کمی برنامه‌ها را قوی‌تر پیاده کنید. از بازی‌های پارالمپیک پاریس تاکنون این تیم فقط ۳ مرحله اردوی آماده‌سازی داشته است. نه سفر تدارکاتی برای این تیم پیش‌بینی شده و نه برنامه‌ریزی درست داشته است.