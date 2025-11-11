فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۱
بارسلونا در خانه به محبوبیت فلسطین باخت

بلیت‌فروشی بازی خیریه تیم ملی فلسطین با کاتالونیا رکورد بارسلونا را زد.
تیم ملی کاتالونیا قرار است جمعه میزبان تیم ملی فلسطین باشد که در همین رابطه سایت موندو از رکوردشکنی بلیت‌فروشی این بازی خیریه خبر داد. حامیان فلسطین در این بازی در ‌۲۴ ساعت اول ۱۵ هزار بلیت خریداری کردند تا رکورد بلیت‌فروشی بازی بارسلونا در مونتجوییک شکسته شود. این بازی طبق توافق صورت 
گرفته در ورزشگاه خانگی این روزهای بارسلونا یعنی مونتجوییک برگزار می‌شود.
حالا سایت مقاطعه می‌نویسد که بارسلونا در بلیت‌فروشی بازی‌های خانگی خود هیچ‌گاه در ۲۴ ساعت اول ۱۵ هزار بلیت نفروخته است.براساس گزارش اسپورت، بازی بارسلونا با المپیاکوس در ورزشگاه مونتجوییک در لیگ قهرمانان با ۴۶ هزار تماشاگر برگزار شد‌. حالا طبق پیش‌بینی سایت‌های اسپانیایی، دیدار کاتالونیا با فلسطین با استقبال مردم با تمام ظرفیت ورزشگاه مونتجوییک یعنی ۵۵ هزار نفر برگزار می‌شود تا رکورد تماشاچی بارسلونا در ورزشگاه خانگی‌اش را بزند و درآمد حاصل از این بازی صرف کمک به مردم فلسطین شود.

