رئیس ستادکل نیروهای مسلح: امپراتوری رسانهای غرب در برابر صداوسیما شکست خورد
امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، در دیدار با پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی، عملکرد صداوسیما را در جریان جنگ ۱۲روزه «درخشان و تعیینکننده» توصیف کرد و گفت: «رسانه ملی در سختترین شرایط، همپای نیروهای مسلح عمل کرد و موجب افزایش روحیه مردم شد. دشمنان با وجود امپراطوری رسانهای گسترده، در برابر صداوسیمای جمهوری اسلامی شکست خوردند.»
او با اشاره به نقش تأثیرگذار صداوسیما در ایجاد آرامش اجتماعی و تقویت تابآوری ملی افزود: «در جنگ اخیر احساس میکردیم رسانه ملی جزئی از نیروهای مسلح است. آنچه روی آنتن دیدیم، همان بود که در خط مقدم میخواستیم.»
پیمان جبلی نیز در این دیدار ضمن تجلیل از دلاوری نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی ۱۲روزه گفت: «ملت ما پس از این جنگ تاریخ خود را از نو نوشته است. اگر پدافند هوائی ما موشک دارد، پدافند رسانهای ما دوربین و میکروفن است. همکاران ما در صداوسیما در برابر حملات دشمن با روحیهای شهادتطلبانه ایستادند.»
جبلی ضمن قدردانی از اعتماد نیروهای مسلح به رسانه ملی، تأکید کرد: «اگر این همکاری و همافزایی نبود، عملیاتهای وعده صادق و روایت رسانهای جنگ ۱۲روزه به این موفقیت نمیرسید.»
در پایان، امیر سرلشکر موسوی با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمنان گفت: «اگر جنگ دیگری رخ دهد، پاسخ ایران سختتر و قاطعتر خواهد بود. رسانه ملی امروز بخشی از این بازدارندگی ملی است.»