سیاست تحریمی ترامپ علیه شبکه فروش نفت ایران شکست خورده است

در حالی ‌که رسانه‌های وابسته به غرب هنوز از «بازگشت تحریم‌ها» می‌گویند، کارشناسان همین شبکه‌ها حالا به شکست این سناریو اعتراف می‌کنند. گزارش‌های BBC و اینترنشنال نشان می‌دهد شبکه فروش نفت ایران، تحریم‌ها را بی‌اثر کرده و سیاست ترامپ به بن‌بست رسیده است.

شبه رسانه‌هایی مانند اینترنشنال و BBC که سال‌ها در خط تبلیغاتی سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران حرکت می‌کردند، حالا ناچارند به واقعیتی تلخ برای غرب اعتراف کنند: «تحریم‌ها و تهدیدها نه تنها ایران را متوقف نکرد، بلکه در عمل موجب تقویت توان داخلی و افزایش صادرات نفت کشور شد».

عصبانیت آشکار

در استودیوهای لندن و تل‌آویو

در روزهای اخیر، کارشناسان اینترنشنال و حتی مفسران BBC با لحنی آمیخته به شگفتی و عصبانیت از «بی‌اثر بودن اسنپ‌بک» سخن گفته‌اند. آن‌ها می‌پرسند چگونه ممکن است با وجود بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و اجرای طرح‌های فشار حداکثری، ایران همچنان با قدرت نفت صادر کند و درآمدهای خود را افزایش دهد؟

غربی‌ها که گمان می‌کردند با فشار اقتصادی می‌توانند نظام سیاسی ایران را وادار به عقب‌نشینی کنند، امروز در برابر واقعیت مقاومت هوشمندانه و سازوکارهای دور زدن تحریم‌ها مات مانده‌اند.

کارشناسانشان خود اذعان دارند که سیاست ترامپ، نه به تغییر رفتار ایران، بلکه به انزوای بیشتر واشنگتن

منجر شد. روند صعودی صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۵، حتی از دوران پیش از تحریم‌ها فراتر رفته است. رسانه‌های غربی با استناد به آمار شرکت‌های رهگیری نفتکش‌ها، از افزایش حجم صادرات به شرق و شکل‌گیری شبکه‌ای قدرتمند برای فروش نفت سخن می‌گویند؛ شبکه‌ای که به تعبیر آنان «تحریم‌ها را بی‌اثر کرده است».

اعتراف کارشناسان غربی

به شکست اسنپ‌بک

آنچه واشنگتن و برخی پایتخت‌های اروپایی به عنوان تهدید «اسنپ‌بک» مطرح می‌کردند، حالا حتی در محافل تحلیلی غرب هم جدی گرفته نمی‌شود. تحلیلگران اذعان دارند که هیچ اجماع بین‌المللی برای اجرای آن وجود ندارد و بسیاری از کشورها از جمله چین، روسیه و حتی برخی دولت‌های منطقه حاضر به همراهی نیستند.

به گزارش فارس، در حالی که رسانه‌های وابسته به جریان‌های ضدایرانی با عصبانیت از شکست فشار حداکثری سخن می‌گویند، دیپلمات‌های غربی به تدریج از لزوم «بازنگری در راهبرد برخورد با تهران» حرف می‌زنند. حتی برخی اندیشکده‌های آمریکایی پیشنهاد کرده‌اند واشنگتن به جای تحریم، به تعامل مرحله‌ای روی آورد.

ایران؛ بازیگری با ابتکار عمل

گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران با چین و روسیه، توسعه مسیرهای صادراتی جدید، و بهره‌گیری از توان شرکت‌های خصوصی و دولتی در حوزه انرژی، نشان داده ایران از تحریم‌ها عبور کرده و اکنون در موقعیتی قرار دارد که حتی بازیگران بزرگ بازار جهانی انرژی ناچار به حساب باز کردن روی تهران هستند.

از تلویزیون موساد تا شبکه حکومتی انگلستان، لحن واحدی شنیده می‌شود: حیرت از تاب‌آوری ایران و خشم از ناکامی غرب. اعتراف آنان به شکست سیاست فشار حداکثری، در حقیقت تأییدی است بر قدرت راهبرد مقاومت فعال جمهوری اسلامی؛ راهبردی که توانست پیچیده‌ترین حلقه تحریم را به زنجیره‌ای بی‌اثر تبدیل کند.