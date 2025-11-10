تنها دو هفته بعد از امضای توافق صلح بین تایلند و کامبوج در حضور ترامپ که آن را دستاورد خود می‌داند، دولت تایلند امروز اعلام کرد که توافق تعلیق شده است.

در حالی که ترامپ مدعی بود به جنگ بین تایلند و کاموج پایان داده است و در کنار هفت جنگ دیگری که پایان داده، مستحق دریافت جایزه صلح نوبل است، دیروز خبر رسید که تایلند این توافق صلح را به صورت یکطرفه تعلیق کرده است. براساس گزارش رسانه‌های محلی، تصمیم دیروز تایلند مبنی بر تعلیق توافق صلح با همسایه خود کامبوج، پس از آن گرفته شد که سربازان تایلندی بر اثر انفجار مین در استان مرزی «سی‌ساکت» زخمی شدند و یکی از آنها پای خود را از دست داد. با این حال، کامبوج اعلام کرده که به توافق پایبند است؛ توافقی که قرار بود پس از درگیری‌های مرزی در ژوئیه(تیر) که بیش از ۴۰ کشته بر جای گذاشت، صلحی پایدار برقرار کند.

این گزارش می‌افزاید: دوطرف توافق کرده بودند که تسلیحات سنگین خود را از منطقه مورد مناقشه خارج کنند و تیم ناظر موقت برای پایش منطقه ایجاد شود. گام بعدی قرار بود شامل آزادی ۱۸ سرباز کامبوجی که در تایلند بازداشت شده بودند، باشد. اما نخست‌وزیر تایلند، آنوتین چارنویراکول در کنفرانس خبری دیروز گفت که با تصمیم فرماندهان نظامی این کشور موافق است و تأکید کرد «تهدید امنیتی... در واقع کاهش نیافته است». نخست‌وزیر تایلند، در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر حادثه مرزی بر توافق صلح گفت: «همه‌چیز باید متوقف شود. آنچه در مرز رخ داد، کمکی به کاهش تنش نکرد و اگر کمکی نکند، نمی‌توان کاری انجام داد.»

به گزارش فارس اختلافات مرزی بین تایلند و کامبوج به بیش از یک قرن پیش بازمی‌گردد، زمانی که مرز مشترک پس از اشغال کامبوج توسط فرانسه مشخص شد. این اختلافات تاکنون منجر به چند درگیری شده که در جدیدترین آن، حدود ۳۰۰هزار نفر آواره شدند.