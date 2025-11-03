مستند «قتل گروهی» با محوریت بررسی نحوه شهادت سید روح‌الله عجمیان منتشر شد.

مستند «قتل گروهی» به کارگردانی محمدجواد معصومی و تهیه‌کنندگی سیدمحمدمهدی دزفولی با تمرکز بر ماجرای شهادت سید روح‌الله عجمیان در پاییز ۱۴۰۱ ساخته و منتشر شد.

در مستند «قتل گروهی» با نگاهی مستندنگارانه، نحوه شهادت روح‌الله عجمیان روایت می‌شود، فردی که به دست گروهی از آشوبگران به طرز دلخراشی به شهادت رسید. همچنین در این اثر به پرونده شهادت آرمان علی‌وردی نیز اشاره می‌شود.

«قتل گروهی» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در رسانه تصویری عصر قابل تماشا است.