سرویس خارجی-

همزمان با تعطیلی دولت آمریکا، گزارش‌ها حاکی است بزرگ‌ترین فاجعه گرسنگی در کمین این کشور نشسته است. همزمان سی‌ان‌ان اعلام کرده است، میلیون‌ها آمریکایی برای دریافت غذای رایگان صف کشیده‌اند.

اختلاف دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر بودجه فدرال باعث شده، تعطیلی دولت آمریکا همچنان تداوم داشته باشد. در بحبوحه تعطیلی دولت، گزارش‌ها از تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت غذای رایگان حکایت دارد. براساس گزارش سی‌ان‌ان، در حالی که تعطیلی دولت آمریکا به روز بیست‌وپنجم خود رسیده، صف‌های طولانی در ایالت‌های این کشور برای دریافت غذای رایگان شکل گرفته است. شبکه خبری «PBS News» در گزارشی نوشته است، کارمندان فدرال حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و این مسئله فشار مالی زیادی بر خانواده‌هایشان وارد کرده است. بسیاری از این کارمندان اکنون برای تأمین غذا مجبور به مراجعه به بانک‌های غذایی محلی شده‌اند. «پولیتیکو» هم نوشته است، میلیون‌ها آمریکایی کم‌درآمد از اول نوامبر (10 آبان) دسترسی

خود را به کمک‌های غذایی فدرال از دست خواهند داد؛ زیرا نیمی از ایالت‌های آمریکا اعلام کرده‌اند به دلیل تداوم تعطیلی دولت فدرال،

پرداخت مزایای برنامه تغذیه تکمیلی موسوم به «اسنپ» را متوقف می‌کنند. براساس این گزارش، ۲۵ ایالت از جمله کالیفرنیا، آرکانزاس

و ‌هاوایی اطلاعیه‌هایی برای خانواده‌های مشمول «اسنپ» ارسال کرده‌اند. شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز نیز از انتظار ۴ساعته کارمندان

دولت آمریکا در صف طولانی دریافت کمک غذایی خبر داده است.

42 میلیون آمریکایی در معرض گرسنگی

«جوئل برگ» مدیرعامل بنیاد «آمریکای بدون گرسنگی» اما گفته است اگر بودجه اسنپ در پایان ماه تمام شود، «ما بزرگ‌ترین فاجعه گرسنگی را در آمریکا از زمان رکود بزرگ (1929) خواهیم داشت و من این را به اغراق نمی‌گویم.» به نوشته گاردین با تعطیلی اسنپ در اول نوامبر(10 آبان) نزدیک به 42میلیون آمریکایی در معرض خطر گرسنگی و سوءتغذیه قرار گرفته‌اند. طبق گفته مرکز اولویت‌های بودجه و سیاست، اسنپ از خانواده‌های با مشاغل کم‌درآمد، افراد کم‌درآمد 60سال به بالا و افراد دارای معلولیت که با درآمد ثابت زندگی می‌کنند، حمایت می‌کند. دریافت‌کنندگان اسنپ، معمولاً باید در خط فقر فدرال یا کمتر از آن باشند. این مرکز گزارش می‌دهد که هر دریافت‌کننده به طور متوسط حدود 187 دلار در ماه دریافت می‌کند. وزارت کشاورزی اخیراً نامه‌ای به مدیران منطقه‌ای اسنپ ارسال کرده و به آنها هشدار داده است که بودجه اسنپ در پایان ماه به پایان می‌رسد و به آنها دستور داده است که پرداخت‌ها را «تا اطلاع ثانوی» متوقف کنند. بیش از 200 نماینده دموکرات از وزارت کشاورزی آمریکا خواسته‌اند تا از بودجه‌های احتیاطی برای ادامه پرداخت مزایای اسنپ استفاده کند.

اعانه برای سربازان آمریکایی

از سوی دیگر در میانه تداوم تعطیلی دولت فدرال، مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند که یک هدیه ۱۳۰میلیون دلاری را از یک اهداکننده ثروتمند برای کمک به پرداخت حقوق نظامیان در طول تعطیلی دولت پذیرفته‌اند، اما جزئیات بیشتری در مورد این اقدام غیرمعمول منتشر نکردند. به گزارش ایسنا «دونالد ترامپ»، روز پنجشنبه این کمک مالی را اعلام کرد و گفت که یک «دوست» این پول را از روی حس میهن‌پرستی ارائه داده است. با ادامه تعطیلی دولت واشنگتن، مقامات وزارت جنگ بودجه‌های تحقیقاتی استفاده نشده را منتقل کرده‌اند تا اطمینان حاصل شود که سربازان حقوق این ماه خود را دریافت می‌کنند، اما وضعیت واریز بعدی آنها نامشخص است. روز جمعه، «شان پارنل»، سخنگوی پنتاگون، در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزارت جنگ این پول را «تحت اختیار پذیرش عمومی هدیه» پذیرفته است. این وزارتخانه از پاسخ به سؤالاتی در مورد اینکه آیا اهداکننده شهروند آمریکایی است یا تبعه خارجی، خودداری کرد. روز پنجشنبه، جمهوری‌خواهان سنای آمریکا تلاش کردند طرحی را ارائه دهند که به سربازان و سایر کارمندان دولتی که در مرخصی اجباری نیستند، در طول تعطیلی حقوق پرداخت می‌کرد،

اما اکثریت دموکرات‌ها به دلیل نگرانی از اینکه این طرح شامل حال نیروهایی که به مرخصی اجباری رفته‌اند نمی‌شود، آن را رد کردند.

کنگره آمریکا احتمالاً طی روزهای آتی در مورد چندین لایحه دیگر مربوط به حقوق نظامیان این کشور رأی‌گیری کند. قرار است

حقوق بعدی سربازان آمریکایی تا ۳۰ اکتبر(8 آبان) پرداخت شود.

ترامپِ دیکتاتور

اما از سوی دیگر بسیاری در آمریکا معتقدند اقدامات ترامپ ربطی به جایگاه یک رئیس‌جمهور ندارد و او تبدیل به یک پادشاه مستبد شده است. حتی اصرار به تعطیلی دولت فدرال، نشان می‌دهد که وی مطلقاً اهمیتی به منافع مردم آمریکا نمی‌دهد و بیشتر به دنبال پیشبرد اهداف و منافع خود است. شنبه هفته گذشته میلیون‌ها آمریکایی در 2700 شهر و 50 ایالت این کشور به خیابان‌ها آمدند و با شعار «نه به پادشاه» علیه سیاست‌های اقتدارگرایانه وی تظاهرات کردند. روزنامه «گاردین» نوشته است که بسیاری از معترضان ضد ترامپ پس از انرژی و انگیزه‌ دوچندانی که این تظاهرات به جنبش آنها داده به فکر برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی استراتژی برای اقدامات بعدی خود هستند.

نظرسجی‌ها نیز نشان می‌دهد که اکثریت مردم آمریکا ترامپ را یک «دیکتاتور خطرناک» می‌دانند. در نظرسنجی برگزارشده توسط انستیتوی «پابلیک رلیجن ریسرچ» با موضوع «مطالعه ارزش‌های آمریکایی» ۵۶درصد از پاسخگویان «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور کشورشان را یک «دیکتاتور خطرناک» خواندند. به نوشته وبگاه «مس لایو» این رقم در مقایسه با رقم ۵۲درصدی که در نظرسنجی مشابه در ماه مارس(اسفند1403) ثبت شد، افزایش نشان داده است. در این نظرسنجی ۴۱درصد از پاسخگویان، ترامپی که در دولت دوم خود دست به اعزام نظامیان به شهرهای آمریکا به بهانه برقراری امنیت، سرکوب سرسختانه مهاجران و پیگرد قضائی مخالفان سیاسی خود زده را «یک رهبر قدرتمند که باید قدرت مورد نیازش را به منظور بازیابی عظمت آمریکا به دست بیاورد» دانستند. طبق نتایج این نظرسنجی ۹۱درصد پاسخگویان دموکرات و ۶۵درصد پاسخگویان مستقل موافق بودند که ترامپ یک «دیکتاتور خطرناک» است در حالی که ۸۲درصد جمهوری‌خواهان با اینکه ترامپ یک «رهبر قدرتمند» است، موافق بودند. به گزارش ایسنا، 73درصد رای‌دهندگان مسیحی انجیلی سفیدپوست، ۵۴درصد مسیحیان پروتستان سفیدپوست و ۵۵درصد کاتولیک‌های سفیدپوست که از پایگاه‌های حمایتی مهم برای ترامپ به حساب می‌آیند نیز با این که او «رهبری قدرتمند» است، موافق بودند. اکثریت پاسخگویان دیگر گروه‌های مذهبی هم ترامپ را یک دیکتاتور خطرناک خواندند، از جمله ۵۳درصد از کسانی که خودشان را به عنوان لاتین‌تبارهای پروتستان معرفی کردند. اکثر آمریکایی‌ها معادل ۶۰درصد، همچنین گفتند که نحوه برخورد آمریکا با سایر کشورها در مسیر اشتباهی قرار دارد.

در رویای دور سوم ریاست‌جمهوری

جدای از نظرسنجی‌ها، نگرانی‌ها در آمریکا درباره تمایل ترامپ به دیکتاتوری روزبه‌روز بیشتر می‌شود این را می‌توان از گزارش رسانه‌های این کشور هم به خوبی مشاهده کرد. مجله «دیلی‌بیست» در وب‌سایت خود طی گزارشی در همین زمینه نوشته است: «ترامپ هرگز این حقیقت را کتمان نکرده که به دنبال دوره سوم ریاست‌جمهوری است اما این‌بار او به فکر ریاست‌جمهوری مادام‌العمر است». آکسیوس هم با ابراز نگرانی از میل ترامپ به استبداد و افزایش قدرت خود نوشته است: ترامپ یک روند قبضه قدرت را آغاز کرده که گرچه در اسلاف او نیز مشهود بود، اما در دوره کنونی سر به فلک کشیده است؛ تا جایی که بعد از پایان دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، احتمالاً این جریان ادامه یافته

و به امری نهادینه در دستگاه اجرائی آمریکا بدل خواهد شد.» «استیو بنن»، استراتژیست سیاسی ارشد سابق دونالد ترامپ هم اذعان

کرده است که طرحی برای اینکه ترامپ بتواند با دورزدن قانون اساسی

آمریکا برای سومین دور به ریاست‌جمهوری برسد، وجود دارد.