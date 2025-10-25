تحرکات گسترده رژیم صهیونیستی در زمین و آسمان سوریه

سرویس خارجی-

رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود علیه سوریه، پهپادهای جاسوسی زیادی را در حریم هوائی این کشور به پرواز درآورده و همزمان منابع می‌گویند ارتش این رژیم با گسترش نفوذ خود در استان قنیطره، به‌ویژه از طریق استقرار پایگاه‌های جدید و تکرار عملیات نفوذ، می‌کوشد جمعیت محلی را تحت فشار قرار دهد و کمربندی امنیتی در امتداد مرز لبنان ایجاد کند.

با هرج‌ومرج گسترده‌ای که در سوریه شیوع پیدا کرده است و آن هم از نتایج به قدرت رسیدن تروریست‌ها به سرکردگی «ابومحمد الجولانی» است، خاک این کشور محل ترک‌تازی رژیم آپارتاید اسرائیلی شده است که پیش‌تر هم بخشی از جولان سوریه را در اشغال داشت. به گزارش «مهر» به نقل از «المیادین»، منابع محلی در استان القنیطره اعلام کردند که پهپادهای جاسوسی رژیم صهیونیستی به صورت گسترده در حریم هوائی این استان به پرواز درآمده‌اند. همچنین، روزنامه «العربی‌الجدید» نوشت: نیروهای رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه، به ‌ویژه در مناطق مرزی استان القنیطره، در هفته‌های اخیر با انجام نفوذهای تقریباً روزانه و تحکیم مواضع نظامی تازه، درصدد تحمیل واقعیت سیاسی و جغرافیایی جدیدی هستند. این تحرکات شامل بازداشت و ربایش غیرنظامیان و تخلیه اجباری تعدادی از روستاهاست که ساکنان‌شان از همکاری با نیروهای اشغالگر امتناع کرده‌اند؛ اقدامی که هدفش ایجاد «کمربند جمعیتی» در شمال القنیطره تا مناطق مرزی لبنان عنوان شده است. در واکنش، «ابراهیم علَبی»، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل، طی نشست شورای امنیت درباره وضعیت منطقه، از جامعه جهانی خواست رژیم صهیونیستی را به خروج کامل از اراضی اشغالی سوریه- از جمله جولان اشغالی و نواحی تازه‌اشغالی- وادارد. علَبی گفت، رژیم اشغالگر با توجیهات واهی، همچون «دفاع از امنیت»، در پی تضعیف حاکمیت و ثبات سوریه است.

توصیه‌ای که ره به جایی نخواهد بُرد!

درست در این شرایط که رهبرانِ خودخوانده سوریه در انفعال محض نسبت به رژیم اسرائیل هستند و حتی به زبان هم آورده‌اند اگر اسرائیل هم حمله کند، ما حمله نمی‌کنیم! «ولید جنبلاط»، رئیس سابق حزب سوسیال ترقی‌خواه لبنان، گفته است: «دمشق با شرکای منطقه‌ای به مقابله با پروژه صهیونیستی بپردازد.» وی در افزوده: «دولت سوریه می‌تواند از روابط خود با ترکیه، عربستان و قطر برای مقابله با پروژه تاریخی صهیونیستی استفاده کند، پروژه‌ای که خواهان ایجاد فروپاشی در منطقه برای کنترل بر آن است.» اشاره جنبلاط به پروژه بزرگ اسرائیل صحیح است، اما توضیحی نمی‌دهد چگونه می‌توان از کشورهایی مثل عربستان یا ترکیه که در میدان غرب بازی می‌کنند، اقدام ضداسرائیلی را توقع داشت! خبر دیگر نیز آن‌که منابع آمریکایی گزارش داده‌اند که کاخ‌سفید تلاش‌های فشرده‌ای را برای متقاعد کردن کنگره به لغو تحریم‌های باقی‌مانده علیه سوریه آغاز کرده است، تحریم‌هایی که به موجب «قانون سزار» اعمال شده و از آن به‌ عنوان سخت‌ترین اقدامات تنبیهی علیه دمشق یاد می‌شود. پایگاه خبری «المانیتور» فاش کرد که دولت آمریکا به‌طور جدی در حال رایزنی با قانون‌گذاران آمریکایی است تا زمینه لغو کامل تحریم‌های سوریه را فراهم کند. روشن است که این تلاش‌ها یعنی الجولانی هم در میدان ما بازی می‌کند و یک بازیگر با این کارویژه مسماً ضد اسرائیل اقدامی نخواهد کرد. تمام اینها یعنی سخنان این سیاستمدار دروزیِ لبنانی ره به جایی نخواهد بُرد.