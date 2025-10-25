رئیسجمهور چین حاضر به دیدار با صدراعظم آلمان نشد
نخستین سفر صدراعظم آلمان به پکن به دلیل این که
«رئیسجمهور چین وقت ندارد» لغو شد. سفر برنامهریزیشده وزیر خارجه آلمان نیز در آخرین لحظه لغو شد.
به گزارش روزنامه «دیولت» آلمان، «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان با گذشت حدود ۶ ماه از آغاز به کار خود، هنوز سفری رسمی به چین نداشته است. طبق برنامه، قرار بود مرتس هفته آینده سفری به چین و هند داشته باشد، اما «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین در این روزها فرصتی برای پذیرش صدراعظم آلمان نداشته و برلین نیز نمیخواسته بدون یک دیدار برنامهریزیشده «مرتس» با «شی» این سفر انجام شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه «دیولت»، قرار بود «یوهان وادهفول» وزیر خارجه آلمان نیز پیش از سفر احتمالی مرتس، به پکن برود. این سفر نیز برخلاف برنامهریزی قبلی، در آخرین لحظه لغو شد. دیولت نوشته است که لغو این دیدارها در چنین سطحی، آنهم در کشوری که در آن «حفظ آبرو» نقش محوری دارد، برای دولت برلین یک «فاجعه دیپلماتیک» تلقی میشود.