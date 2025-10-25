فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۰۹۷۰
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

رئیس‌جمهور چین حاضر به دیدار با صدراعظم آلمان نشد

نخستین سفر صدراعظم آلمان به پکن به ‌دلیل این که 
«رئیس‌جمهور چین وقت ندارد» لغو شد. سفر برنامه‌ریزی‌شده وزیر خارجه آلمان نیز در آخرین لحظه لغو شد.
 به گزارش روزنامه «دی‌ولت» آلمان، «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان با گذشت حدود ۶ ماه از آغاز به کار خود، هنوز سفری رسمی به چین نداشته است. طبق برنامه، قرار بود مرتس هفته آینده سفری به چین و هند داشته باشد، اما «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین در این روزها فرصتی برای پذیرش صدراعظم آلمان نداشته و برلین نیز نمی‌خواسته بدون یک دیدار برنامه‌ریزی‌شده «مرتس» با «شی» این سفر انجام شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه «دی‌ولت»، قرار بود «یوهان واده‌فول» وزیر خارجه آلمان نیز پیش از سفر احتمالی مرتس، به پکن برود. این سفر نیز برخلاف برنامه‌ریزی قبلی، در آخرین لحظه لغو شد. دی‌ولت نوشته است که لغو این دیدارها در چنین سطحی، آن‌هم در کشوری که در آن «حفظ آبرو» نقش محوری دارد، برای دولت برلین یک «فاجعه دیپلماتیک» تلقی می‌شود.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

جرم مضاعف!(گفت و شنود)

خطرات یک عادی‌سازی و عادی‌انگاری(یادداشت روز)

این کار از فرشته‌های زمینی بر می‌آید!(نکته)

اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه شکست خورد براندازی در ایران خیال‌پردازی است

اخبار ویژه

مهدیه اسفندیاری به شکل مشروط از زندان فرانسه آزاد شد

پاسخ اصلاح‌طلب خارج‌نشین به ماله‌کشی پادوی ترامپ(خبر ویژه)

چرا از مــرگ می‌ترسیم؟

علم را نمی‌توان ترور کرد

مطالبات ۲۳ هزار معلم حق‌التدریس پرداخت شد