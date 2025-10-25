یک مقام امنیتی یمنی اعلام کرد: هفت تَن از کارمندان سازمان ملل متحد به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند.

به گزارش «ایسنا» به نقل از خبرگزاری «فرانسه»، مقامی امنیتی، وابسته به جنبش انصارالله یمن، فاش کرد که از شامگاه پنجشنبه هفت کارمند سازمان ملل متحد در یمن به اتهام جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند. این مقام که نامش فاش نشده است، افزود: «تمام افراد بازداشت‌شده از اتباع یمنی هستند و در دفاتر وابسته به سازمان ملل در مناطق تحت کنترل انصارالله فعالیت داشتند.» گفتنی است در اوایل هفته گذشته جنبش انصارالله ۲۰ کارمند سازمان ملل متحد را که هفته گذشته پس از بازرسی نیروهای این جنبش از مجتمع سازمان ملل در صنعا بازداشت شده بودند، آزاد کرد. از میان این افراد، ۱۵ نفر خارجی و پنج نفر دیگر یمنی بودند. پیش‌تر «حمید عبدالقادر»، مشاور نخست‌وزیر یمن، گفته بود که بیشتر سازمان‌های بین‌المللی در یمن در واقع مأموریت‌های اطلاعاتی برای دشمنان را اجرا می‌کنند.