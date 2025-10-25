تلف شدن 100 هزار مرغ در آتشسوزی مرغداری
مقامات محلی لهستان اعلام کردند آتشسوزی گسترده در یک مرغداری در جنوبغرب این کشور بیش از ۱۰۰ هزار مرغ را تلف کرده است.
به گزارش ایسنا، آتشسوزی در ساختمانی در روستای «فالکوویتسه» که هزاران مرغ در آن نگهداری میشد، رخ داد، هرچند خبر آن با اندکی تاخیر گزارش شده است. پلیس اعلام کرد که حدود ۱۳۰ هزار مرغ در این مرکز نگهداری میشدند، در حالی که رسانههای محلی به نقل از سخنگوی آتشنشانی محلی گزارش دادند که این تعداد میتواند به
۱۵۰ هزار مرغ برسد. برخی تخمینها حاکی از آن است که این رقم ممکن است به
۴۰۰ هزار مرغ نیز برسد. تاکنون هیچ مورد تلفات انسانی در اثر این حریق گزارش نشده است. در بیانیههای پلیس و آتشنشانی آمده است که در مجموع ۴۵ واحد آتشنشانی از سه شهرستان در عملیات اطفای حریق مشارکت داشتند و علت آتشسوزی همچنان در دست بررسی است. پرورش طیور بخش مهمی از صنعت کشاورزی لهستان است. طبق دادههای اخیر اتحادیه اروپا، این کشور دومین صادرکننده بزرگ تخممرغ در این اتحادیه است.