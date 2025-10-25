کمک 3400 میلیارد تومانی مردم به فرزندان ایتام و محسنین در نیمه نخست امسال
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین در نیمه نخست امسال ۳۴ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال به فرزندان معنوی خود کمک کردند.
به گزارش کمیتهامداد امام خمینی(ره)، حبیباله آسوده، اظهار داشت: اکنون یک میلیون و ۷۶۴ هزار و ۵۵۵ نفر حامی فعال در طرح اکرام ایتام و محسنین حضور دارند که در ۶ ماهه سال جاری ۲۳۷ هزار و ۶۵۳ نفر به عنوان حامی در این طرح ثبتنام کردهاند.
آسوده ادامه داد: در طرح اکرام ایتام و محسنین ۵۴۴ هزار و ۵۹ فرزند یتیم و محسنین، تحت حمایت هستند که از این تعداد ۱۷۰ هزار و ۴۱۸ نفر یتیم و ۳۷۳ هزار و ۶۴۱ نفر از فرزندان محسنین هستند. وی افزود: سرانه دریافتی هر یتیم یک میلیون و ۵۰۴ هزار تومان و سرانه دریافتی فرزندان محسنین ۷۱۲ هزار تومان در ماه است. حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین در نیمه نخست امسال ۳۴ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال به فرزندان معنوی خود کمک کردند.
گفتنی است، طرح اکرام ایتام و محسنین یکی از طرحهای کمیته امداد امام خمینی(ره) شامل مجموعهای از فعالیتها و فرآیندهای اجتماعی است که بستر لازم را برای حمایت افراد نیکوکار از فرزندان نیازمند فراهم میکند و با اعتمادسازی و شفافیت، موجبات ارتقای سطح معیشت، حفظ عزتنفس و کرامت ایتام و فرزندان محسنین را فراهم میآورد.