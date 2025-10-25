فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۸
روایت جامع زندگی شهید مهدی باکری در کتاب «بیا تماشا کن» منتشر شد

کتاب «بیا تماشا کن» نوشته‌ محمدصادق درویشی، تازه‌ترین روایت مستند از زندگی و فرماندهی شهید مهدی باکری، فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا است که در ۸۱۶ صفحه از سوی انتشارات مرزوبوم مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شد.
این اثر که حاصل هشت سال پژوهش و نگارش است، در ۹ فصل از دوران کودکی و تحصیل باکری تا فرماندهی او در عملیات‌های مهم دفاع مقدس چون خیبر و بدر و لحظه شهادتش را روایت می‌کند.
نویسنده در مقدمه کتاب انگیزه خود را «میل به نزدیکی و اتصال به مهدی باکری» توصیف کرده و اثر را تلاشی دانسته برای زنده نگه داشتن روحیه ایثار و معنویت در روزگار معاصر.

